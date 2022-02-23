بدون تعليق: مظاهرات في باريس وبرلين ضد التصعيد الروسي في أوكرانيا

تظاهر المئات أمام سفارتي روسيا في كل من برلين وباريس اعتراضاً على ما وصفوه بعدوان روسيا على جارتها أوكرانيا.
وحمل المتظاهرون لافتات مساندة للشعب الأوكراني منتقدة سياسة الرئيس فلاديمير بوتين كما تدعوه إلى "وقف الحرب".
تظاهر المئات أمام سفارتي روسيا في كل من برلين وباريس اعتراضاً على ما وصفوه بعدوان روسيا على جارتها أوكرانيا.
وحمل المتظاهرون لافتات مساندة للشعب الأوكراني منتقدة سياسة الرئيس فلاديمير بوتين كما تدعوه إلى "وقف الحرب".
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