يحاول رجال الإطفاء احتواء الحرائق على طول منتزه إيبيرا الوطني الواقع في مقاطعة كورينتس الأرجنتينية، حيث دمرت النيران أكثر من 9 بالمئة من المقاطعة. ويقوم رجال الإطفاء بإشعال نيران عكسية، وهي تقنية تستخدم للسيطرة على حرائق الغابات من خلال إشعال الحرائق على طول الحافة الداخلية لخط النار. التهمت النيران ما يقرب من 800 الف هكتار.
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