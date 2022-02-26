شاهد: أوكرانيون يتوافدون نحو الحدود البولندية هروبا من الدبابات الروسية

في بريغسوراني، على الحدود بين المجر وأوكرانيا، يعبر اللاجئون الفارون من الدبابات الروسية سيرًا على الأقدام، وهم يحملون بعض الأمتعة. وأورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الجمعة أن اكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما أنه أحصى الخميس مئة الف نازح داخل أوكرانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر "فر أكثر من خمسين ألف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه آخرون إلى الحدود"، موجها "الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين".

اندلعت المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على مشارف العاصمة كييف الجمعة في اليوم الثاني من الغزو الروسي الذي أودى بحياة العشرات. ووافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين.

تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات الغرب بشن غزو واسع النطاق الخميس أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 100 ألف شخص وأثار الإدانات من جميع أنحاء العالم.