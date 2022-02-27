ألمانيا تخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن ألمانيا ستستثمر مئة مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام وستخصص أكثر من 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنويا.

وأفاد شولتس في البرلمان "سنؤسس صندوقا خاصا" للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، بعدما دفع غزو روسيا لأوكرانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تغيير سياستها العسكرية.

وأضاف "من الآن فصاعدا، العام تلو الآخر، سنستثمر أكثر من 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع"، مشيرا إلى ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور.

وتعتزم الحكومة الألمانية، اعتبارًا من هذا العام، تخصيص مبلغ "استثنائي" بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في الاستثمارات التي يحتاجها الجيش الألماني بشدة.

منذ نهاية الحرب الباردة، قلّصت ألمانيا حجم جيشها بشكل كبير، من نحو 500 ألف شخص عندما اتّحدت البلاد في العام 1990 إلى 200 ألف فقط حاليًا. ويشكو المسؤولون العسكريون أيضًا بانتظام من حدوث أعطال في المقاتلات أو السفن أو الدبابات.

وشكل غزو أوكرانيا صدمة بالنسبة للبلد الذي يسوده السلام منذ حقبة النازيين. واعترف قائد الجيش عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بأن الجيش الألماني كان "عاريًا".