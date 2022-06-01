ألمانيا تتزود بطائرات هليكوبتر من طراز شينوك في حملة شراء أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية نيتها عن شراء 60 طائرة هليكوبتر للنقل من طراز بوينغ شينوك كجزء من حملة شراء ضخمة لتحديث جيشها. وأعلن المستشار أولاف شولتز بعد فترة وجيزة من غزو روسيا في فبراير-شباط، أن ألمانيا ستلتزم بمبلغ 100 مليار يورو لصندوق خاص لجيشها، وترفع إنفاقها الدفاعي فوق الحد الأدنى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي التزمت به دول حلف شمال الأطلسي، التي تخلفت عنها برلين منذ فترة طويلة.

وتوصل الائتلاف الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي يوم الأحد إلى اتفاق للمضي قدما في الخطة التي لم يوافق عليها البرلمان بعد، لكنها أصبحت أكثر واقعية، إذ يُقر المسؤولون بأن الجيش الألماني "البوندسفير" عانى لسنوات من الإهمال.

وأوضحت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت للبرلمان أن الحكومة ترغب في شراء طائرة هليكوبتر من طراز شينوك مؤكدة أن المنتج "ثبت أنه العمود الفقري للنقل الجوي الأوروبي، وبهذا النموذج سنعزز قدرتنا على التعاون في أوروبا".

وقالت وزارتها في بيان إن الخطة تقضي بشراء 60 طائرة من طراز شينوك سي أيتش-47 إف، ولم تذكر تفاصيل مالية لكن وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن حوالي 5 مليارات يورو من حزمة الإنفاق البالغة 100 مليار يورو مخصصة للشراء.

قالت لامبرخت لنواب البرلمان خلال مناقشة حول الميزانية العادية لألمانيا: "لدينا الآن فرصة تاريخية. يمكننا تسوية إخفاقات الماضي وإعادة وضع البوندسفير على قدميه بالكامل".