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أوكرانيا

شاهد: شلل الحركة في شوارع العاصمة كييف بعد دخول حظر التجوال المستمر حيز التنفيذ

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بقلم:  يورونيوز
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العاصمة الأوكرانية كييف.
العاصمة الأوكرانية كييف.   -   حقوق النشر  يورونيوز

كانت شوارع العاصمة الأوكرانية كييف خالية ليلة السبت إلى الأحد مع دخول حظر التجول المستمر إلى غاية صباح الإثنين حيز التنفيذ. وأعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، تمديد فترة حظر التجول في العاصمة كييف للسيطرة على الحركة والأمن في العاصمة التي تشهد تمدد الجيش الروسي فيها.

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وذكر بيان صحفي عن إدارة مدينة كييف، أن سكان المدينة ممنوعون من الخروج إلى الشارع، باستثناء من لديهم تصريح خاص بذلك. وأضاف البيان أن الأشخاص الذين سيتم رصدهم في الشارع أثناء حظر التجوال سيعتبرون أعضاء في مجموعات الاستطلاع والتخريب المعادية.