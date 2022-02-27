وكالة: وزير الطاقة السعودي يقول أرامكو اكتشفت عددا من حقول الغاز الطبيعي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد نقلا عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت عددا من حقول الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الحقول المكتشفة تقع في المنطقة الوسطى من المملكة ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن سلمان قوله "إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو متراً جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون -1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم".

كذلك تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضاً على بعد 120 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات، وحقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو متراً جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر -1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.

وأضاف الوزير: "تم أيضاً اكتشاف حقل "سمنة" للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو متراً جنوب غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5,8 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9,25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.