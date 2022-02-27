سوري حارب ضد نظام الأسد ودمر عشرات الدبابات.. يعلن رغبته في الانضمام للقتال ضد روسيا في أوكرانيا

سوري حارب ضد نظام الأسد ودمر عشرات الدبابات.. يعلن رغبته في الانضمام للقتال ضد روسيا في أوكرانيامحادثة
قال السوري سهيل الحمود الذي اشتهر بقتاله ضمن صفوف الجيش السوري الحر ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد إنه يريد الانضمام للأوكرانيين في مقاومتهم للغزو الروسي للبلاد.
واشتهر الحمود بلقب "أبو التاوو" بعد ادعائه تدمير أكثر من 140 مركبة قتالية تابعة لجيش الأسد، المدعوم من روسيا خلال الحرب الأهلية السورية، باستخدام نظام الدفاع الأمريكي المضاد للدبابات BGM-71 TOW.
وكتب الحمود على حسابه بموقع تويتر تغريدة يعرب فيها عن رغبته بالسفر إلى أوكرانيا والالتحاق بالقوات التي تواجه الغزو الروسي.
ولاقت تغريدته تفاعلاً كبيراً من مستخدمين أوكرانيين وغيرهم ممن شكر الحمود وحاول مساعدته بنشر معلومات عن كيفية السفر إلى أوكرانيا.
ورد مستخدم على الحمود بإعادة نشر تغريدة لوزارة الدفاع الأوكرانية عن كيفية الانضمام لصفوف الجيش الأوكراني.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ناشد الراغبين والقادرين على حمل السلاح في جميع أنحاء العالم بالتطوع والانضمام إلى صفوف جيشه في مقاومة الغزو الروسي.