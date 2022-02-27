سوري حارب ضد نظام الأسد ودمر عشرات الدبابات.. يعلن رغبته في الانضمام للقتال ضد روسيا في أوكرانيا

قال السوري سهيل الحمود الذي اشتهر بقتاله ضمن صفوف الجيش السوري الحر ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد إنه يريد الانضمام للأوكرانيين في مقاومتهم للغزو الروسي للبلاد.

واشتهر الحمود بلقب "أبو التاوو" بعد ادعائه تدمير أكثر من 140 مركبة قتالية تابعة لجيش الأسد، المدعوم من روسيا خلال الحرب الأهلية السورية، باستخدام نظام الدفاع الأمريكي المضاد للدبابات BGM-71 TOW.

وكتب الحمود على حسابه بموقع تويتر تغريدة يعرب فيها عن رغبته بالسفر إلى أوكرانيا والالتحاق بالقوات التي تواجه الغزو الروسي.

How can I go to Ukraine and fight alongside the Ukrainian army Is there a way I'm ready — سهيل أبو التاوو (@suheilhammoud) February 25, 2022

ولاقت تغريدته تفاعلاً كبيراً من مستخدمين أوكرانيين وغيرهم ممن شكر الحمود وحاول مساعدته بنشر معلومات عن كيفية السفر إلى أوكرانيا.

Thank you so much🇺🇦🙏🏻you can enter Ukraine from Western borders and easily enter the Forces of Terittory Defence! We need help@from everywhere🙏🏻🇺🇦 — Kate Kurnevich (@KKurnevich) February 25, 2022

ورد مستخدم على الحمود بإعادة نشر تغريدة لوزارة الدفاع الأوكرانية عن كيفية الانضمام لصفوف الجيش الأوكراني.

Very simple and easy just read this and gooo ahead https://t.co/NrqCWNLuut — Hasan AlHusayean (@Hasanalhusayean) February 25, 2022

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ناشد الراغبين والقادرين على حمل السلاح في جميع أنحاء العالم بالتطوع والانضمام إلى صفوف جيشه في مقاومة الغزو الروسي.