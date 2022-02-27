شاهد: الأوكرانيون في كييف يستعدون لاستقبال الجيش الروسي بقنابل "المولوتوف" الحارقة

بدأ الأوكرانيون في العاصمة كييف بتحضير قنابل المولوتوف وسط مخاوف من اقتحام روسي محتمل للمدينة. وكان التلفزيون العمومي الأوكراني قد بث الجمعة وصفة "افعلها بنفسك" حول كيفية صنع كوكتيل مولوتوف المضاد للدبابات في المنزل.

كما طلبت السلطات الأوكرانية من السكان تحضير عبوات المولوتوف الحارقة للدفاع عن العاصمة الأوكرانية من هجوم قال رئيس البلدية إنه بدأ بالفعل بنشاط مخربين في المدينة.

أضاءت انفجارات ضخمة السماء في وقت مبكر من يوم الأحد بالقرب من العاصمة كييف، حيث يتجمع السكان المذعورون في المنازل والملاجئ تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق تحسبا لهجوم روسي واسع النطاق.

قرر المسؤولون في المدينة فرض حظر تجول لمدة 39 ساعة مستمرة لإبعاد الناس عن شوارع العاصمة حتى صباح الإثنين مما يعقد مهمة تقييم حدة القتال.