شاهد: أوكرانيا تنشر شريط فيديو لما تصفه بقصف روسي لمستودع نفط بالقرب من قاعدة فاسيلكيف الجوية

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية الأحد لقطات مصورة لحريق قالت إنه أصاب مستودع نفط بالقرب من قاعدة جوية في فاسيلكيف. وأظهر الفيديو ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الدبابات في المنشأة. وكان رئيس إدارة منطقة كييف أليكسي كوليبا قد أعلن عن استهداف صاروخ روسي ليلة السبت إلى الأحد مستودع نفط بالقرب من قاعدة جوية في فاسيلكيف الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب غرب كييف. وتابع المتحدث أن تواصل المعارك للسيطرة على قاعدة فاسيلكيف الجوية يمنع رجال الإطفاء من التدخل لإخماد الحريق في المستودع.

كانت شركة KLO، وهي شبكة أوكرانية لمحطات الوقود، قد أعلنت في منشور على فيسبوك إنه تم إنقاذ 15 سيارة تعمل بالديزل وثماني سيارات تعمل بالغاز في أعقاب الهجوم.

خلال ليلة السبت وحتى صباح اليوم التالي، شنت روسيا موجة من الهجمات استهدفت المطارات ومنشآت الوقود فيما بدا أنه المرحلة التالية من الغزو الذي تباطأ بسبب المقاومة الشرسة من أوكرانيا.