شاهد: وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر مشهدا مصورا يظهر قافلة شاحنات روسية تتعرض للقصف

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الأحد، مشهد ا مصورا يظهر قافلة شاحنات روسية تتعرض للقصف من الجو.

وبحسب الوزارة تعرضت القافلة للقصف بواسطة طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" التركية، في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار، إن طائرات "بيرقدار" أظهرت فاعلية في القتال ضد قوات الغزو الروسي.

وكانت تركيا قد باعت لكييف عدة دفعات من طائرات "بيرقدار تي.بي2 " التي سبق أن استخدمتها في مواجهة انفصاليين في شرق أوكرانيا تدعمهم روسيا.

ولم يتسنى لوكالة "أسوشيتيد برس" ويورونيوز فرصة التأكد من المكان والزمان والمعلومات التي أرفقتها وزارة الدفاع الأوكرانية مع الفيديو.