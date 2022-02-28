في اتصال هاتفي مع ماكرون... بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان "حياد" كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن "نازيتها".

وقال الكرملين في بيان اثر اتصال هاتفي بين الرئيسين إن بوتين اشترط "الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي" لتسوية النزاع.

وشدّد بوتين على أن إنهاء النزاع "ليس ممكنًا إلّا إذا أُخذت المصالح الأمنية المشروعة لروسيا بالاعتبار وبشكل غير مشروط". وأكّدت الرئاسة الروسية أن "الجانب الروسي مُنفتح على مفاوضات مع ممثلين عن أوكرانيا ويأمل أن تؤدي إلى النتائج المرجوّة".

بدأت محادثات بين كييف وموسكو قبل ساعات قليلة في بيلاروس. وقبل إطلاقها، قال الكرملين إنه لا يريد "إعلان" موقفه بينما طالبت أوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.