الغزو الروسي لأوكرانيا.. اليوم الخامس: قيمة الروبل تنخفض حوالي 30%

انخفض الروبل الروسي بحوالى 30 بالمئة في مقابل الدولار الاثنين بعد فرض القوى الدولية عقوبات جديدة أشد صرامة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وشهد الروبل انخفاضا بنسبة 27% ليصل إلى 114,33 روبلا للدولار في التعاملات الدولية، وفقا لوكالة "بلومبرغ نيوز".

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت المصرفي، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كذلك حظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

والأحد حذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا اذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

أسعار النفط ترتفع

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من ستة في المئة الاثنين بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من خمسة في المئة في ظل تزايد قلق الأسواق حيال حصول أزمة طاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6,27% إلى 97.33 دولارا، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5,24% إلى 103.06 دولارات.

بايدن يتحدث الإثنين مع حلفاء واشنطن "للتنسيق"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري الاثنين مؤتمرا عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة "تطورات" الهجوم الروسي على أوكرانيا و"تنسيق رد موحد".

ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات المشاركة في هذه المحادثات التي تجرى الاثنين الساعة 16,15 ت غ.

والاثنين ايضا تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 15,00 ت غ مناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

فرنسا تدعو رعاياعا إلى مغادرة روسيا "بلا تأخير"

أوصت فرنسا رعاياها الموجودين في روسيا بـ"مغادرة البلاد بلا تأخير" بسبب "القيود المتزايدة على الحركة الجوية بين روسيا وأوروبا"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأحد.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في أحدث نصائحها للمسافرين إلى روسيا، أنه في أعقاب غزو أوكرانيا "أعلن الاتحاد الأوروبي للتو قراره إغلاق المجال الجوي الأوروبي دون تأخير أمام الطائرات والخطوط الجوية الروسية".

وقالت في بيانها إن "معظم الشركات الأوروبية، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس)، أوقفت مساء الأحد 27 شباط/فبراير تسيير رحلات والتحليق فوق روسيا".

وأضافت "نظرا إلى القيود المتزايدة المفروضة على الحركة الجوية بين روسيا وأوروبا، يوصى بشدة بأن يتخذ الفرنسيون الموجودون في روسيا (سياح وزوار وطلاب ومهنيون) الترتيبات لمغادرة البلاد بدون تأخير من خلال الروابط الجوية الموجودة"، داعية إلى "تأجيل أي سفر إلى روسيا".

وفي توجيهات أخرى إلى المسافرين قالت الخارجية الفرنسية إنه لا ينصح بالسفر الى بيلاروس "في سياق التوترات العسكرية بين أوكرانيا وبيلاروس وإغلاق المجال الجوي لبيلاروس".

وأشارت إلى أن الفرنسيين الموجودين في بيلاروس "مدعوون إلى مغادرة البلاد بلا تأخير من طريق البر عبر نقاط العبور الحدودية مع ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا. وإذا لزم الأمر، يجب على الركاب الذين وصلوا (إلى البلاد) من طريق الجوّ، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج لدى وزارة الداخلية البيلاروسية".

بولسونارو يقول إن البرازيل ستبقى على "الحياد"

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأحد بعد حديثه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل الحفاظ على "الحياد" ولن "تنحاز" إلى أي طرف في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بولسونارو "لن ننحاز إلى أي طرف، سنستمر في الحياد ونساعد، بحسب إمكاناتنا، في البحث عن حل".

أضاف "نريد السلام، لكننا لا نريد اجتذاب العواقب هنا"، مذكّرا بأن البرازيل "تعتمد كثيرا" على الأسمدة الروسية.

وتابع بولسونارو في مؤتمر صحافي في غاروجا بولاية ساو باولو (جنوب شرق) "تحدثت في وقت سابق مع الرئيس بوتين، لأكثر من ساعتين. تحدثنا عن كثير من الأشياء (...) بالطبع قال شيئا عن أوكرانيا أحتفظ به لنفسي".

وتجنب الرئيس البرازيلي انتقاد روسيا لغزوها أوكرانيا.

مجموعة السبع تهدد روسيا بعقوبات جديدة في حال واصلت غزوها لأوكرانيا

أعلنت دول مجموعة السبع مساء الأحد استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي اعلنت خلال الأسبوع "في حال لم تضع حدا لحربها على أوكرانيا".

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى موسكو "على وضع حد فوري للهجمات على اوكرانيا وسكانها المدنيين وبناها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير" من البلاد، وفق بيان نشرته الرئاسة الالمانية لمجموعة السبع.

ونبهت الدول الى أنها لن تعترف بأي تغيير في "وضع" أوكرانيا يفرض بالقوة، أي بكلام آخر أي منطقة قد يعلن ضمها، على ما جاء في بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع.

وسبق لموسكو أن ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 واعترفت للتو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق اوكرانيا.

وفي بيان لاحق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المجموعة لم تكن قط أكثر اتحادا "في الدفاع والحفاظ على حرية وسيادة أوكرانيا وجميع الدول".

والسبت، عمدت الدول الغربية إلى تشديد عقوباتها المالية على موسكو مستبعدة الكثير من المصارف الروسية من منصة سويفت الدولية للتبادلات المالية، واتخذت أيضا إجراءات تهدف الى منع المصرف المركزي الروسي من دعم العملة الوطنية عبر تقييد وصوله إلى أسواق الرساميل الدولية.

وأورد بيان الدول السبع الصناعية الكبرى أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا شارك في الاجتماع.

وتشاورت الدول أيضا في المساعدة الإنسانية الواجب تقديمها الى أوكرانيا.

وقالت اليابان الأحد إنها ستشارك أيضا في إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت وإنها ستقدم مساعدات إنسانية وتسعى لتحديد وتجميد أصول عائدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين. واعتبر بلينكين أن خطوة طوكيو تظهر "وحدة وتصميم" مجموعة السبع وستساعد في "فرض تكاليف باهظة على روسيا".

بي بي النفطية تنسحب من روسيا

أعلنت مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية الأحد انسحابها من رأس مال شركة "روسنيفت" الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19,75 بالمئة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

في بيان، أوضحت المجموعة أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة "روسنيفت" بـ"مفعول فوري".

وأضافت أن المسؤول في المجموعة ورئيسها التنفيذي السابق بوب دودلي سيستقيل أيضا.

وقال رئيس مجلس إدارة "بي بي" هيلغ لوند إن "هجوم روسيا على أوكرانيا عمل عدواني له عواقب مأسوية في جميع أنحاء المنطقة".

وأورد البيان "تعمل بريتيش بتروليوم في روسيا منذ أكثر من 30 عاما... ولكن هذا العمل العسكري يمثل تغييرا جوهريا دفع مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليوم إلى الاستنتاج، بعد مراجعة معمّقة، أن مشاركتنا في شركة روسنيفت المملوكة للدولة، لا يمكن ببساطة أن تستمر".

كما أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" أنها تنسحب من أنشطتها المشتركة الأخرى مع "روسنيفت" في روسيا.

ورحب وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ عبر تويتر بفك الارتباط، قائلا إن "الغزو غير المبرر لأوكرانيا يجب أن يكون بمثابة نداء يقظة للشركات البريطانية التي لها مصالح تجارية في روسيا".

وقدرت حصة "بي بي" في "روسنيفت" ب14 مليار دولار في نهاية عام 2021.