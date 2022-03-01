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أوكرانيا

شاهد: لحظة إسقاط مروحيات روسية كانت تعبر نهر دنيبرو باتجاه كييف

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بقلم:  يورونيوز
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لحظة إسقاط مروحيات روسية كانت تتجه إلى كييف فوق نهر دنيبرو
لحظة إسقاط مروحيات روسية كانت تتجه إلى كييف فوق نهر دنيبرو   -   حقوق النشر  Roman Maliko via AP Photo

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إسقاط مروحيات روسية أثناء عبور نهر دنيبرو باتجاه كييف.

وبحسب ما ورد، تم تصوير الفيديو يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

وشوهدت 17 طائرة هليكوبتر في شريط الفيديو وهي تحلق فوق نهر دنيبرو، وهو أحد أهم الأنهار في أوروبا الشرقية، فيما قيل إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على طائرتين.

يذكر أن قوات الحرس الوطني الأوكراني أكدت تصديها لمحاولات روسية لدخول كييف من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، يوم السبت 26 فبراير، إلا أنه لا يمكن حتى الآن التحقق بشكل مستقل من صحة التاريخ أو الظروف التي تم فيها تصوير هذه المقاطع.