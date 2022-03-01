الحرب في أوكرانيا: رتل عسكري روسي يقترب من كييف وزيلينسكي يدعو لحظر روسيا من مرافئ العالم ومطاراته

تستمر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في يومها السادس، بعد أن شهد اليوم الخامس تطورات ميدانية وسياسية عديدة أبرزها المفاوضات بين وفدي كييف وموسكو في بيلاروس.

وفي أحدث التطورات الميدانية نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن المنطقة العسكرية الروسية الشرقية القول يوم الثلاثاء إن القوات الروسية المتمركزة في أقصى شرق البلاد ستجري تدريبات في منطقة أستراخان التي تقع على الحدود بين الجزئين الأوروبي والآسيوي من روسيا.

وقالت قيادة المنطقة إن القوات ستتدرب في تحركات لمسافات طويلة للوحدات العسكرية من بين مهام أخرى.

كما وصل الجيش الروسي الثلاثاء إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وقال إيغور كوليخايف على فيسبوك إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون". وأضاف "خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

وكانت صور، التقطتها أقمار اصطناعية الإثنين، أظهرت أرتلاً عسكرياً روسياً هائلاً يزيد طوله عن 60 كلم يتقدم باتجاه كييف.

ونشرت هذه الصور مساء الإثنين "ماكسار"، الشركة الأميركية المتخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الاصطناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ الرتل "يمتدّ من تخوم مطار أنطونوف (حوالي 25 كيلومتراً من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك" في الشمال.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا يشهد مطار أنطونوف معارك ضارية إذ تسعى القوات المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة الاستراتيجية والتي تسهّل عليها كثيراً السيطرة على كييف.

تُظهر صورة القمر الصناعي ماكسار هذه التي التقطت ونشرت في 28 فبراير 2022 جزءاً من قافلة عسكرية في جنوب إيفانكيف، أوكرانيا "AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES "

وأوضحت ماكسار أنّ الرتل الذي يمتدّ بطول حوالى 64 كيلومتراً "يتألّف من مركبات جزء منها يسير بعيداً بعض الشيء عن بعضه البعض، والجزء الآخر يسير جنباً إلى جنب في صفّين أو ثلاثة صفوف متراصّة".

وبدت في الصور صفوف طويلة من المركبات تسير خلف بعضها البعض على طرق في الريف الأوكراني، وبقربها في بعض الأحيان دخان قالت الشركة إنّه ناتج عن حرائق في المباني المجاورة.

ونشرت الشركة الأميركية من جهة ثانية صوراً أخرى أظهرت انتشاراً جديداً للقوات الروسية - مروحيات هجومية جاثمة وعربات عسكرية - في بيلاروس، على بُعد أقلّ من ثلاثين كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

تُظهر صورة القمر الصناعي ماكسار هذه التي التقطت ونشرت في 28 فبراير 2022 جزءاً من قافلة عسكرية في جنوب إيفانكيف، أوكرانيا "AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES "

زعيم الشيشان يعلن عن أول الخسائر في صفوف قواته في أوكرانيا

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة.

إردوغان ولوكاشينكو يناقشان الغزو الروسي

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح يوم الثلاثاء إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لبحث تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال مكتب أردوغان إنه أبلغ لوكاشينكو بأن أنقرة ستواصل بذل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام.

وقال الرئيس التركي يوم الاثنين إن بلاده لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، مضيفا أن أنقرة ستنفذ اتفاقا يخص المرور عبر مضيقين في المياه التركية المؤدية إلى البحر الأسود لمنع تصعيد الحرب. ووصفت تركيا الغزو الروسي يوم الأحد بأنه "حرب"، مما يسمح لها باستخدام مواد بموجب اتفاق دولي لعام 1936 من شأنه أن يحد من مرور بعض السفن الروسية من مضيقين تركيين.

أكثر من 70 قتيلا عسكريا أوكرانيا في قصف روسي لبلدة أوختيركا

قال الحاكم الإقليمي دميترو زيفيتسكي على فيسبوك إن أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا قتلوا عندما قصفت قوات روسية قاعدة عسكرية في بلدة أوختيركا في إقليم سومي بشمال شرق أوكرانيا.

زيلينسكي يدعو لفرض حظر على روسيا في "كلّ مرافئ العالم ومطاراته"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى فرض حظر على روسيا في "كلّ مرافئ العالم ومطاراته"، وذلك ردّاً على غزوها بلاده.

وفي رسالة عبر الفيديو نُشرت على فيسبوك قال زيلينسكي إنّ "مثل هكذا دولة يجب أن تُمنع من دخول جميع المرافئ والقنوات المائية والمطارات في العالم".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية".

وندّد زيلينسكي بالقصف الذي شنّته القوات الروسية على مدن أوكرانية الإثنين في وقت كان فيه الوفدان التفاوضيان الروسي والأوكراني يلتقيان في بيلاروس للمرة الأولى منذ بدء الغزو الخميس.

ونصح الرئيس الأوكراني روسيا بـ"عدم إضاعة وقتها" لأنّ القصف الذي تشنّه على المدن الأوكرانية لن يجعله يرضخ للشروط التي وضعتها لإرساء هدنة.

وقال إنّ "هذه المحادثات جرت على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت أراضينا (...) إن توقيت القصف بالتزامن مع عملية المفاوضات كان جليّاً".

وتابع "أعتقد أنّ روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط" على كييف، مضيفاً "لا تضيّعوا وقتكم".

ووفقاً للرئيس الأوكراني فإنّ كييف "لم تحصل على النتيجة التي كانت تودّ الحصول عليها" في نهاية هذه الجولة الأولى من المفاوضات، لكنّه أشار إلى "المقترحات المضادّة" التي قدّمها الوفد الأوكراني "لإنهاء الحرب" .

وعاد الوفدان لإجراء "مشاورات في عاصمتيهما" بعد أن اتّفقا على عقد "جولة ثانية" من المحادثات.

رد فاتر من البيت الأبيض على اقتراح أوكرانيا فرض منطقة خظر جوي

جاء رد البيت الأبيض يوم الاثنين فاترا على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا، إذ قال إن مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة صراع مباشر مع موسكو، وهو ما لا تريده واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن فرض منطقة حظر طيران سيكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا التي بدأت قواتها غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وعندما سئلت بشكل منفصل عن فرض منطقة حظر الطيران للرحلات الروسية فوق الولايات المتحدة، قالت ساكي إنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة، لكنها أشارت إلى أن الكثير من شركات الطيران الأمريكية تسير رحلات فوق روسيا للوصول إلى آسيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو على الأرجح سبب آخر للممانعة الأمريكية.

بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري

قالت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة في تغريدة لها يوم الثلاثاء إنها تؤكد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا والسعي لإيجاد حلول سلمية بما يخدم‭‭‭ ‬‬‬الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وأضافت البعثة في بيانها "إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية"‭‭‭.‬‬‬

اليابان تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي

انضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.

فبالإضافة إلى الأصول الخاصة بستة أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ستجمد اليابان أصول برومسفياز بنك وفنشيكونوم بنك المملوكين للدولة، بالإضافة إلى البنك المركزي للبلاد.

وقالت الحكومة في بيان إن اليابان ستحظر أيضا الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.

ميتسوبيشي قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا

قالت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات يوم الثلاثاء إنها قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا، إذ قد تتسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في اضطرابات بسلسلة الإمداد.

انضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، والتي شملت تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.

ماستركارد تحظر عددا من المؤسسات المالية الروسية

قالت ماستركارد في وقت متأخر من يوم الاثنين إنها حظرت عددا من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعات ماستركارد نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا.

ديزني تعلّق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا

أعلنت شركة "ديزني" الإثنين أنّها علّقت طرح أفلامها في دور السينما في روسيا بسبب غزوها جارتها أوكرانيا، ليحذو بذلك عملاق الترفيه الأميركي حذو العديد من الشركات التي اختارت الانسحاب من هذا البلد، سواء مؤقتاً أو دائماً.

وقالت ديزني في بيان إنّه "بالنظر إلى الغزو غير المبرّر لأوكرانيا وللأزمة الإنسانية المأساوية، فإنّنا نعلّق طرح أفلام في صالات السينما في روسيا، بما في ذلك الفيلم المقبل لبيسكار +ريد آليرت+". وأضافت "سنتّخذ قرارات تجارية مستقبلية تبعاً لتطوّر الوضع".

ولفتت الشركة إلى أنّها تعمل في الوقت الراهن مع منظمات غير حكومية لتقديم مساعدات طارئة وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية للاجئين.

والت ديزني تعلق عرض أفلامها في روسيا رداً على غزو أوكرانيا AFP

أوكرانيا تحصل على أجهزة استقبال الانترنت الفضائي

قالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها تلقت وحدات لاستقبال إرسال الإنترنت الفضائي من ستارلنك تبرعت بها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لكن أحد المتخصصين في أمن الانترنت حذر من استهداف الروس لتلك الوحدات.

وقال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر يوم الاثنين "ستارلنك هنا... شكرا إيلون ماسك"، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الانترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.

كندا تطرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوي

قالت السلطات في كندا إنها طردت طائرتين روسيتين من مجالها الجوي يوم الاثنين بعد أن زعمتا أن رحلتيهما "لأغراض إنسانية" وانتهكتا الحظر المفروض على الرحلات الجوية الروسية.

تحظر كندا دخول الطائرات الروسية إلى مجالها الجوي منذ يوم الأحد الماضي في إطار عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها أراضي أوكرانيا.