شاهد: العشرات من المتطوعين الجورجيين يصطفون أمام سفارة كييف في تبليسي للانضمام للقتال في أوكرانيا

تجمع العشرات من المتطوعين خارج السفارة الأوكرانية في العاصمة الجورجية تبليسي، للتجنيد والانضمام إلى فيلق الأجانب لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا. يأتي هذا في أعقاب نداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأوروبيين من أجل الانضمام إلى صفوف "الدفاع" عن أوكرانيا في "فيلق دولي. يقول أحد المتطوعين "لقد قررت المشاركة في كل هذا لأن دعمنا مهم لأوكرانيا وليس فقط لأوكرانيا، لأنه من المحتمل أن (الروس) يمكن أن يهاجمونا أيضًا. وسأبذل قصارى جهدي لتجنب ذلك ولجعل جورجيا والعالم أكثر أمنا".

وبنفس العزيمة، تجمع أيضا بعض الرعايا الروس خارج سفارة أوكرانيا، وقالوا إنهم على استعداد لمساعدة أوكرانيا بأي طريقة ممكنة. وأشار مواطن روسي بقوله "أنا من روسيا، من نيجني نوفغورود. لدي الكثير من الأصدقاء في أوكرانيا. أنا وجميع أصدقائي نعتبر هذه الحرب وحشية".

غادرت الإثنين طائرة مستأجرة تقل 80 متطوعا من مطار تبليسي الدولي متوجهة إلى أوكرانيا. وسينضم كل منهم إلى الفيلق الجورجي، الذي يعتبر أكبر تشكيل شبه عسكري أجنبي يعمل في شرق أوكرانيا منذ العام 2014.

اختتمت الجولة الأولى من المحادثات الأوكرانية الروسية الهادفة إلى إنهاء القتال بين موسكو وجارتها الأصغر في جنوب بيلاروسيا دون اتفاقات فورية.