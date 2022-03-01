شاهد: مواجهات بين سكان بلدة بيرديانسك الأوكرانية والقوات الروسية

تجمع عشرات المتظاهرين في الساحة الرئيسية لبلدة بيرديانسك، المطلة على بحر آزرف في جنوب شرق أوكرانيا، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من وجود القوات الروسية التي استولت على البلدة يوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو، صوره أحد السكان المحليين، محاصرة مواطنين أوكرانيين لآليات عسكرية روسية وسط المدينة وهم يهتفون: "عد إلى بلدك، عد إلى بلدك".

كما ظهر سكان بيرديانسك في مقطع فيديو آخر وهم يحملون الأعلام الأوكرانية ويغنون النشيد الوطني في مواجهة الجنود الروس واصفين إياهم بـ"الشبان المنهكين".

وقد انتهت المحادثات الأولى التي كانت تهدف إلى وقف إطلاق القتال بين أوكرانيا وروسيا، الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق باستثناء مواصلة المحادثات بين الطرفين، في وقت تعاني فيه موسكو من عزلة دولية وعقوبات مالية أدت إلى انهيار اقتصادي داخل روسيا.