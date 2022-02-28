شاهد: متطوعون في كييف يحفرون الخنادق ويحضرون المولوتوف استعدادا لقتال القوات الروسية

في كييف، يقوم العشرات من المتطوعين بحفر الخنادق وبناء الحواجز من حول المدينة لردع القوات الروسية المتمركزة على أبواب العاصمة. الاستعدادات تتضمن أيضا تحضير المزيد من قنابل المولوتوف الحارقة لاستقبال القوات الروسية. ونشرت حول العاصمة لافتات تعرض رسائل مناهضة للجيش الروسي.

ميدانيا، لم تثمر المفاوضات التي جمعت الطرفان الروسي والأوكراني على الحدود الأوكرانية البيلاروسية لهدنة في المعارك، رغم إعلان الرئاسة الأوكرانية قبل بدئها أنها ستطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وسحب القوات من الأراضي الأوكرانية".

وتزامن بدء المحادثات مع معارك شديدة للسيطرة على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا على مقربة من الحدود الروسية.

ولم يعرف إذا كان توقف المحادثات على ارتباط بتصريحات بوتين، غير أن الطرفين اتفقا على الالتقاء "قريبا" لجولة ثانية.

هذا، وأعلنت شركة أمريكية خاصة إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية الإثنين أظهرت قافلة من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية بقافلة عسكرية تمتد 27 كيلومترا.

وذكرت شركة ماكسار تكنولوجيز أن القافلة على الطرف الشرقي لمطار أنتونوف وتضم مئات العربات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجيستي وأنها تواصل التقدم جنوبا صوب كييف.