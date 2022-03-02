Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: شاحنة بريد تقع في النهر بعد انحرافها عن الجسر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
سقوط شاحنة من أعلى الجسر في نهر في الولايات المتحدة
سقوط شاحنة من أعلى الجسر في نهر في الولايات المتحدة   -   حقوق النشر  أ ب

وقعت شاحنة بريد في نهر تشارلز في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد انحرافها عن الجسر يوم السبت، وقالت شرطة الولاية، إنها وجدت السائق على سطح الشاحنة خائفا بسبب عدم تمكنه من السباحة وتم نقله إلى مستشفى بريجهام في بوسطن.

ونصحت إدارة الإطفاء السائقين بتجنب المنطقة، وقد ساعد فريق مختص في الولاية من إزالة الشاحنة من النهر، ولم يتضح بعد إذا كانت الشاحنة تابعة لخدمة البريد الرسمية.

ويشير التقدير الأولي لوفيات حوادث السير وفقا لوزارة النقل الأمريكية وفاة حوالي 20 ألف شخصًا في حوادث السيارات في النصف الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 18.4٪ عن عام 2020.

المصادر الإضافية • أ ب