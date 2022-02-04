شاهد: مستوى تساقط الثلوج في ساوث بيند في الولايات المتحدة يتجاوز الرقم القياسي لعام 1908

تسببت عاصفة شتوية كبرى في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 350 ألف منزل وشركة من تكساس إلى وادي أوهايو، وعزل عدة مناطق من ببنسلفانيا ونيو إنغلاند جراء الثلوج.

ومن المتوقع تساقط الثلوج بكميات معتبرة شمال نيويورك وشمال نيو إنغلاند، وهو ما قد يتسبب في تذبذب حركة السفر والخدمات الكهربائية في مناطق الشمال الشرقي، قبل أن تتجه العاصفة إلى المناطق الساحلية في وقت متأخر من الجمعة والسبت حسب ريك أوتو، عالم الأرصاد الجوية لخدمة الطقس الوطنية بكوليدج بارك، ماريلاند.

قالت هانا كاربنتر، من الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية إن ساوث بيند بولاية إنديانا سجلت تساقطا قياسيا للثلوج، التي بلغ ارتفاعها أكثر من 30 سنتيمترا، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 30.3 في العام 1908.

والعاصفة التي ضربت ساوث بيند امتداد لعاصفة شتوية، تسببت في إعصار مميت على مستوى ولاية ألاباما. وتركزت أعلى معدلات انقطاع التيار الكهربائي بولايات تينيسي وأركنساس وتكساس وأوهايو، لكن مسار العاصفة امتد أكثر من الجنوب والشمال الشرقي يوم الخميس. وأغلقت العديد من المدارس والجامعات في جميع أنحاء المنطقة أبوابها أمام التلاميذ والطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية.