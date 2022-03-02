لماذا يرفض الغرب فرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا؟

رفضت الولايات المتحدة طلب فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا المتكرر بفرض حظر طيران على أوكرانيا لوقف الطائرات الروسية من القصف الجوي. وصرح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، رداً على سؤال صحفي: "لسوء الحظ، إنّ فرض منطقة حظر طيران غير متاح حالياً في أوكرانيا".

ما هو حظر الطيران؟

يُعَدّ حظر الطيران أهم أشكال العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن بعد تصويت أغلبية الأعضاء، وفي حال لم تستخدم أي من الدول دائمة العضوية (الفيتو)، علما أن روسيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين.

ويتم تحديد منطقة حظر الطيران لحماية المنطقة المحظورة ومنع الطائرات من شن الهجمات الجوية والقصف، كما يمكن اسقاط الطائرات أو إطلاق النار عليها في حال دخولها المنطقة.

ما هي تداعيات حظر الطيران على الغرب؟

يتطلب حظر الطيران وجود قوات عسكرية على الأرض مثل منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقد تنطوي على اشتباكات عسكرية مباشرة مع روسيا.

وصرحت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين الثلاثاء بأن "منطقة حظر الطيران سوف تتطلب قوة للتنفيذ ونشر الجيش الأمريكي لفرضه، والذي سيفرض صراعًا مباشرًا محتملاً وربما حربًا مع روسيا، وهو أمر لا نخطط لأن نكون جزءًا منه".

واستبعد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو الاثنين فرضه منطقة حظر طيران في أوكرانيا، قائلا لشبكة إن بي سي: "ليس لدينا نية للتحرك نحو أوكرانيا، سواء على الأرض أو في الجو".

أمثلة سابقة لحظر الطيران

فرضت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف الدولي، منطقتين حظر الطيران في العراق في عام 1991 وبعد حرب الخليج.

أصدرت الأمم المتحدة قرارا بحظر الطيران العسكري في المجال الجوي البوسني، عام 1992.

صوت مجلس الأمن في الأمم المتحدة لفرض حظر الطيران على ليبيا في عام 2011.