شاهد: أوكراني يستيقظ من نومه على مشهد دبابة روسية أمام نافذته

يُظهر مقطع فيديو نشره أحد سكان مدينة خيرسون الأوكرانية على موقع تويتر اللحظة التي استيقظ فيها من نومه وتوجه إلى نافذته لتستقبله دبابة روسية.

أعلن الجيش الروسي اليوم الأربعاء أنه "سيطر بالكامل" على مدينة خيرسون. وكان رئيس بلديتها ايغور كوليخاييف أكد في وقت سابق ان المدينة لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية هجومها الأربعاء على المدن الأوكرانية خصوصا مدينة خاركيف مع إرسال قوات مجوقلة وشن عمليات قصف فيما رفضت كييف مسبقا أي "مهلة" قبل محادثات محتملة جديدة بين الطرفين.

في اليوم السابع من الهجوم الذي أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين، تم إنزال قوات مجوقلة روسية في خاركيف، ثاني مدن البلاد، كما أعلن الجيش الأوكراني فجرا بدون إعطاء تفاصيل عن عددهم.

في العاصمة كييف، على بعد حوالى 500 كلم الى الغرب حيث يستعد السكان الذين ظلوا فيها منذ أيام لهجوم، يسود هدوء نسبي الأربعاء بعد ضربات الثلاثاء استهدفت برج التلفزيون موقعة خمسة قتلى.