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شاهد: الشرطة الروسية تعتقل عشرات المتظاهرين شاركوا في تجمعات رافضة لغزو أوكرانيا

اعتقلت الشرطة الروسية، عشرات المتظاهرين في العاصمة الروسية موسكو، وسانت بطرسبرغ شاركوا في مظاهرات مناهضة للحرب على أوكرانيا، نظمت تلبية لدعوة المعارض المسجون اليكسي نافالني. وقال رجل يبلغ من العمر 51 عاما: "يؤلمني أن أرى ما يحصل (في أوكرانيا) وألا افعل شيئا"، وذلك قبل ان تعتقله الشرطة بدوره مع نجله البالغ 17 عاما. وشجع نافالني الأربعاء جميع مواطنيه وسكان بيلاروس على التظاهر يوميا ضد غزو أوكرانيا.

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