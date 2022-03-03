شاهد: الشرطة الروسية تعتقل عشرات المتظاهرين شاركوا في تجمعات رافضة لغزو أوكرانيا

اعتقلت الشرطة الروسية، عشرات المتظاهرين في العاصمة الروسية موسكو، وسانت بطرسبرغ شاركوا في مظاهرات مناهضة للحرب على أوكرانيا، نظمت تلبية لدعوة المعارض المسجون اليكسي نافالني. وقال رجل يبلغ من العمر 51 عاما: "يؤلمني أن أرى ما يحصل (في أوكرانيا) وألا افعل شيئا"، وذلك قبل ان تعتقله الشرطة بدوره مع نجله البالغ 17 عاما. وشجع نافالني الأربعاء جميع مواطنيه وسكان بيلاروس على التظاهر يوميا ضد غزو أوكرانيا.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تقترب من 875 ألفا
شاهد: غارة روسية قوية تضرب منطقة سكنية في مدينة جيتومير الأوكرانية
بدون تعليق: عائلات أوكرانية تودع أحبتها في المحطات بسبب الحرب
بدون تعليق: إزالة تمثال من الشمع لفلاديمير بوتين من متحف غريفين في باريس
بدون تعليق: مقاطعة واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة في الأمم المتحدة
بدون تعليق: تصفيق حار ووقوف جماعي بعد كلمة زيلينسكي في البرلمان الأوروبي
بدون تعليق: الأوكرانيون الهاربون من "الحرب" يواصلون التوافد إلى رومانيا
بدون تعليق: المظاهرات المنددة للغزو الروسي لأوكرانيا تتجاوز حدود أوروبا
فيديو: أوكرانيون يلوذون بمركز ماريوبول الرياضي في انتظار انتهاء المعارك
بدون تعليق: آلاف الأوكرانيين يحاولون المغادرة البلاد من محطة قطار لفيف
بدون تعليق: أطفال ونساء يواصلون العبور باتجاه بولندا هربا من أوكرانيا إثر الغزو الروسي
شاهد: أوكرانيون يصنعون يدويا قنابل المولوتوف المضادة للدبابات
بدون تعليق: مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا ضد غزو روسيا لأوكرانيا
بدون تعليق: مركز خاركيف للتبرع بالدم يتعرض لقصف صاروخي عنيف
بدون تعليق: رجال ونساء أوكرانيون ينضمون إلى القتال في دنيبرو