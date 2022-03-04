جائحة كورونا تتراجع خلال هذا الأسبوع تقريبا في جميع أنحاء العالم

واصلت جائحة كوفيد هذا الأسبوع تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض الحالات في كل مكان باستثناء آسيا وأوقيانيا. في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

المؤشر الهام هو أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء بسيط من العدد الحقيقي للإصابات ويجب التزام التأني لدى المقارنة بين البلدان لأن سياسات إجراء الفحوص تختلف بشكل كبير بين بلد وآخر.

بالنسبة للإحصاءات حسب البلد، يقتصر التحليل على الدول التي لا يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمة ويتجاوز معدل الحالات فيها الخمسين أسبوعيا لكل 100 ألف نسمة.

أقل من 1,5 مليون حالة يوميا

مع تسجيل 1,47 مليون إصابة يوميا في جميع أنحاء العالم، انخفض المؤشر بشكل حاد للأسبوع الخامس على التوالي (-12% مقارنة بالأسبوع السابق)، وفقًا لحصيلة لوكالة فرانس برس حتى الخميس.

انخفضت الإصابات اليومية إلى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها في نهاية كانون الثاني/يناير (3,37 مليون حالة يوميا).

تراجع في معظم المناطق

هذا الأسبوع، شهدت آسيا وأوقيانيا فقط تدهور وضعهما الوبائي مع زيادة عدد الحالات بنسبة 25% و72% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.

يتحسن الوضع بشكل كبير في جميع المناطق الأخرى: -45% في الشرق الأوسط، -40% في أميركا اللاتينية/الكاريبي، -34% في إفريقيا، -23% في الولايات المتحدة/كندا و- 22% في أوروبا.

مناطق تسارع الوباء

نيوزيلندا هي الدولة التي سجلت أكبر تسارع لانتشار الفيروس خلال الأسبوع، بحيث تضاعف عدد حالاتها اليومية سبع مرات (+ 590% مقارنة بالأسبوع السابق، 17600 حالة يومية جديدة).

تليها هونغ كونغ (+ 403%، 38،100)، وفيتنام (+ 119%، 120،600)، وكوريا الجنوبية (+ 40%، 170،300) وتايلاند (+ 19%، 23،400).

مناطق تراجع الوباء

أذربيجان هي الدولة التي تشهد أكبر انخفاض أسبوعي (-63%، 900)، متقدمة على أرمينيا (-60%، 400)، وجورجيا (-52%، 5000)، وبنما (-51%، 400) وإسرائيل (-50%، 7000).

أكبر عدد حالات

أصبحت كوريا الجنوبية الدولة التي لديها أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (170300 حالة يومية + 40 %)، متقدمة على ألمانيا (153،700 -7%). وتحتل فيتنام (120600 + 119%) المرتبة الثالثة.

بالنسبة إلى عدد السكان، فإن المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة هذا الأسبوع هي هونغ كونغ (3555 لكل 100 ألف نسمة). تنوي المستعمرة البريطانية السابقة، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات عندما نجحت في تطبيق سياسة صفر كوفيد حتى الآن، إخضاع جميع سكانها للفحص في آذار/مارس.

تليها لاتفيا (3081) ونيوزيلندا (2550).

وفيات

على الصعيد العالمي، يستمر عدد الوفيات اليومية في التراجع (-19%، 7596 حالة وفاة يوميًا).

الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات اليومية، 1644 في اليوم هذا الأسبوع، متقدمة على روسيا (776) والبرازيل (455).

بالنسبة لعدد السكان، كما هي الحال بالنسبة للاصابات، فإن المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الأسبوع الماضي هي هونغ كونغ (12,6 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة)، متقدمة على لاتفيا (6,6) وجورجيا (6,3).