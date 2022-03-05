القوات الروسية تعلن وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار السبت للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع إن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات" السلاح اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

ومن شأن السيطرة على ماريوبول أن تشكل نقطة تحول مهمة في إطار الغزو الروسي لأوكرانيا لأن ذلك سيتيح إقامة صلة بين القوات الروسية الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والقوات الانفصالية والروسية في دونباس.

اتهم رئيس بلدية مدينة ماريوبول الخميس القوات الروسية والقوات الموالية لروسيا بالسعي إلى محاصرة المدينة، ومنع عمليات الإجلاء وإمداد المدينة الساحلية.