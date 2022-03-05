شاهد: إيران تسدل الستار عن قاعدتين جديدتين للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

كشف الحرس الثوري الإيراني وللمرة الأولى عن قاعدتين جديدتين تحت الأرض للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بحسب مشاهد أوردها التلفزيون الرسمي اليوم السبت.

وتضم هذه القواعد صواريخ أرض أرض دقيقة وطائرات مسيرة هجومية قادرة على التخفي والتسلل واختراق أجواء العدو دون أن تكشف عنها المنظومات الرادارية.

وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الايراني العميد أمير علي حاجي زادة، إن قدرة إطلاق وتشغيل الصواريخ زادت لأكثر من 6 إلى 7 مرات، ونوه إلى أن هذه القواعد قادرة على إطلاق 60 طائرة مسيرة في وقت واحد.

وأضاف زادة أنه و"نظرا لبعد مدى هذه المسيرات، لن نواجه أية قيود للوصول إلى الأهداف وإصابة المعادية منها". وقال "سموا مكانا وسنضربه".

وخوفا من الهجمات المعادية، تحتفظ إيران بمخزونها من الصواريخ و المسيرات داخل أنفاق تحت الجبال.