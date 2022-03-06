أنجلينا جولي في اليمن لتسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات

وصلت إلى مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن يوم الأحد أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات.

وأظهرت أولى الصور المتداولة للنجمة الأمريكية الشهيرة لدى وصولها إلى مطار عدن الدولي آثار قصف صاروخي منسوب للحوثيين كأحد شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه النزاع في أنحاء اليمن.

وقالت أنجلينا جولي على صفحتها على إنستغرام "لقد هبطت في عدن، لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني".

أنجلينا جولي في زيارة إلى اليمن رويترز

وأضافت "سأبذل قصارى جهدي على أرض الواقع في الأيام المقبلة، وبينما نشاهد الفظائع في أوكرانيا، فإنني أدعو لوقف الصراع هناك ووصول المساعدات الإنسانية، وأنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى السلام".

واعتبرت جولي، أن الوضع في اليمن يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وبعد ذلك بأشهر، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة، إذ يعتمد 80 في المئة من سكان اليمن على المساعدات.

وقالت مصادر حكومية، إنه من المتوقع أن تلتقي جولي بمسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن.

وذكرت المصادر، أن النجمة الأمريكية من المقرر أن تزور العاصمة صنعاء وتلتقي بالمسؤولين في حكومة الحوثيين في إطار زيارتها إلى اليمن، للقاء المتضررين من الحرب.