أوكرانيا تفرض قيودًا على تصدير بعض المنتجات الزراعية

فرضت الحكومة الأوكرانية قيودًا على تصدير بعض المنتجات الزراعية في العام 2022، في ظل الغزو الروسي، حسبما أفادت وكالة "انترفاكس-أوكرانيا" للأنباء.

وبحسب مرسوم نُشر مساء الأحد، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات، لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس.

وفُرضت أيضًا قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان، والحنطة السوداء والشولم. وتُعدّ أوكرانيا دولة مُنتجة على المستوى العالمي.

ويُعرقل الهجوم العسكري الروسي المستمر عمليات التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية، علمًا أن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيسيتان في تصدير المواد الخام الزراعية. وسجّل القمح والذرة أسعارا قياسية في السوق الأوروبية، أمام الازدياد الكبير للطلب جرّاء القتال في أوكرانيا.