الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تدمر قاعدة جوية بالصواريخ.. وأوكرانيا تعلن مقتل 11 ألف جندي روسي

الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تدمر قاعدة جوية بالصواريخ.. وأوكرانيا تعلن مقتل 11 ألف جندي روسيمحادثة
يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الغزو الأحد بينما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بحرمانها من "وضع الدولة" ورأى في العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا "إعلان الحرب".
وافاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نُشر على فيسبوك الأحد بأن الجيش الروسي يواصل هجومه "مركّزا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)".
قال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية "صعب جدا" في ظل "حصار إنساني" وقصف مكثف.
وأوضح بويتشينكو في مقابلة بثت على يوتيوب مساء السبت "نحن نعيش بلا كهرباء منذ خمسة أيام وليس لدينا تدفئة أو شبكة للهاتف الجوال". وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبب في سقوط "آلاف الجرحى"، متهما القوات الروسية بمنع وصول المواد الغذائية والأدوية.
كما يقترب الجنود الروس من كييف ويواجهون مقاومة عنيدة. وقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة في تشيرنيغيف على مسافة 150 كيلومترا شمال العاصمة
نائب رئيس الوزراء البريطاني: الصراع في أوكرانيا قد يدوم شهورا
توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يوم الأحد أن يستمر الصراع في أوكرانيا شهورا إن لم يكن سنوات مضيفا أن الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار "قوة تحمل استراتيجية" لضمان إخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وقال راب لشبكة سكاي نيوز "مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن. نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل لأن هذا لن ينتهي في أيام".
بنوك روسية تبدأ قريبا في إصدار بطاقات تستخدم نظام البطاقات الصيني يونيون باي
قالت عدة بنوك روسية يوم الأحد إنها ستبدأ قريبا في إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني يونيون باي مقرونا بشبكة مير الروسية وذلك بعد أن قالت فيزا وماستر كارد إنهما علقتا عملياتهما في روسيا.
وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى يونيون باي يوم الأحد من سبير بنك وهو أكبر بنك روسي وكذلك بنك ألفا وبنك تينكوف
الغزو الروسي يدخل يومه الحادي عشر ونحو 1.5 مليون أوكراني يفرون من البلاد
من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 1.5 مليون يوم الأحد مع استمرار الهجوم الروسي لليوم الحادي عشر، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية بما في ذلك المزيد من العقوبات والأسلحة.
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار يوم السبت الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفولنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية. ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى.
وقال مفاوضون أوكرانيون إن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستنعقد يوم الاثنين لكن موسكو كانت أقل تحديدا بشأن الموعد.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بثه التلفزيون مساء يوم السبت، السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال.
وقال "يجب أن نخرج ونطرد هذا الشر من مدننا" وتعهد بإعادة بناء البلاد.
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الأحد إن القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي.
وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية في تحديث "ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا".
وأضافت أن روسيا "ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول".
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية "استخدمت روسيا في السابق أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016 عندما وظفت كلا من الذخائر الجوية والأرضية" في هجماتها.
ونفت روسيا مرارا استهداف المناطق المدنية الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق ما أسماه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير شباط، أنه يريد أوكرانيا محايدة "منزوعة السلاح" وشبه العقوبات الغربية "بإعلان حرب".
وشجبت أوكرانيا والدول الغربية أسباب بوتين ووصفتها بأنها ذريعة لا أساس لها للغزو وفرضت عقوبات شاملة تهدف إلى عزل موسكو وشل اقتصادها.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحدود الأوكرانية البولندية، إنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات و تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا في الأيام المقبلة.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات يوم الأحد في واشنطن وأماكن أخرى بعد أن دعا المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إلى احتجاجات في جميع أنحاء العالم يوم السادس من مارس آذار ضد الحرب. وخرجت احتجاجات في تشيلي وباريس وإسرائيل يوم السبت.
روسيا تقول إنها دمرت قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة طويلة المدى
- قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن القوات الروسية قصفت وعطلت قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
"في صباح يوم 6 مارس تم تنفيذ الضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. تم تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكوستيانتينيف".
وأضاف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300 وأن روسيا أسقطت عشر طائرات وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد وقوع هجمات على مراكز طبية بأوكرانيا
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأحد إن المنظمة أكدت وقوع "عدة" هجمات على مراكز للرعاية الصحية في أوكرانيا وأنها تتحقق من هجمات أخرى.
وقال في رسالة على تويتر إن الهجمات أوقعت عددا من القتلى والمصابين.
ومضى قائلا "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وهي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".
وفي رسالته الموجزة لم يورد تيدروس اسم روسيا التي بدأت غزوا لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.