مقتل فلسطيني في القدس المحتلة بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي

قتل الجيش الإسرائيلي صباح الأحد فلسطينيا حاول طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وأصاب المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عاما والمتحدر من القدس الشرقية المحتلة، أحد رجال الشرطة بسكين، قبل إطلاق النار عليه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الجيش الإسرائيلي، قتل شاباً بالرصاص، فجر الأحد، قرب باب حطة شمال المسجد الأقصى في القدس المحتلة ثم قامت بإغلاق مداخل البلدة القديمة ونصبت حواجز عسكرية، وأعاقت خروج المصلين من المسجد الاقصى بعد ادائهم صلاة الفجر، واشترطت التدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "بعد الساعة الرابعة والنصف من صباح (الأحد) اقترب إرهابي (19 عاما، القدس الشرقية) من رجال الشرطة المتمركزين عند باب حطة (أحد الأبواب المؤدية إلى باحة المسجد الأقصى) في البلدة القديمة في القدس، وأخرج سكينا وطعن أحدهم".

وتحتل إسرائيل القدس الشرقية منذ 1948 وقامت بضمها عام 1967.

وشهدت القدس المحتلة عددا من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في السنوات الأخيرة، نفذها شبان فلسطينيون.