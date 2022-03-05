شاهد: "حصن الاتحاد 8".. الإمارات تستعرض قدراتها العسكرية

حضر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العرض العسكري "حصن الاتحاد 8" الذي انطلق السبت في المنطقة الجنوبية لـ "إكسبو 2020 دبي".

يهدف هذا العرض إلى إظهار القدرات المتطورة التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة بمختلف وحداتها.

وأمام حشد من المواطنين، قدمت القوات المسلحة إلى جانب حرس الرئاسة بالتعاون مع شرطة دبي عروضا حية باستخدام أحدث طائرات الهليكوبتر العسكرية والطائرات المقاتلة لدولة الإمارات.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد حاكم دبي، أن "المكانة التي وصلت إليها الإمارات عبر مسيرة حافلة على مر العقود الخمسة الماضية، لم تكن لتتحقق لولا نجاحها في حشد الضمانات اللازمة التي مكنتها خلال فترة وجيزة من بلوغ مراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية".

وشدد على أن "القوات المسلحة ستظل الحصن المنيع والدرع الواقي لأمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه".

العرض العسكري "حصن الاتحاد 8" أ ف ب

وبحسب الكلمة التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد حاكم دبي أن "هذه القوات تضطلع بمهامها لصون الوطن وحماية مقدراته بكل شرف وتفان وإنكار للذات".

وتابع قائلا "الإمارات بأمنها واستقرارها كسبت ثقة العالم الذي اختار أن تلتقي وفوده على أرضها يجمعها هدف واحد هو صنع المستقبل"، مشيرا إلى أن "العرض أظهر أداء تكتيكيا رفيعا يعكس مستوى اللياقة البدنية والذهنية المتقدم لأفراد وأطقم ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

ولفت إلى أن هذا العرض "حصن الاتحاد 8"، يضمن "مشاركة وحدات القوات المسلحة وحرس الرئاسة وشرطة دبي في التصدي لتهديدات أمنية وإرهابية"، وأضاف أن "العرض العسكري شمل سيناريوهات متعددة للمخاطر الأمنية وأبرز استعداد كافة الوحدات للتعامل الحاسم معها وإزالة مصادر الخطر في وقت قياسي".

ولم يقتصر هذا العرض على الرجال فقط، بل كان هناك "مشاركة نوعية لعناصر نسائية من القوات المسلحة وحرس الرئاسة والتي أظهرت الكفاءة الميدانية للمرأة الإماراتية في الاضطلاع بالمهام الدفاعية".