بوريل: خمسة ملايين شخص قد يفرون من أوكرانيا بسبب الحرب

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين إنه من المتوقع فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا.

وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مونبلييه بفرنسا "علينا أن نستعد لاستقبال نحو خمسة ملايين شخص... يجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس". وأضاف "سنحتاج إلى المزيد من المدارس والمزيد من مراكز الاستقبال والمزيد من كل شيء".

وتعهد بوريل أيضا بإجراء المزيد من التدقيق في إنفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسيا أو امتنعت عن انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا.