شاهد: المئات من اللاجئين الأوكرانيين ينتظرون حافلات الإجلاء بمدينة ميديكا البولندية

في مدينة ميديكا البولندية، ينتظر مئات اللاجئين الحافلات، بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين جراء تعرض بلادهم للقصف الروسي برا وبحرا وجوا. وتجاوز عدد من وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا هربا من الاجتياح الروسي مليون شخص إلى غاية الأحد، وفق ما أفاد به حرس الحدود البولنديون.

وأورد بيان للحرس عبر تويتر القول: "إنها مليون مأساة إنسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم" منذ 24 شباط/فبراير، مضيفا: "مليون شخص سمعوا حرس الحدود يقولون لهم ما أن عبروا الحدود: أنتم في أمان".

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة تجاوز 1,5 مليون، وقد أثار وصولهم إلى بولندا موجة تضامن واسعة.

وقد سهلت السلطات البولندية الإجراءات على الحدود وجهّزت مراكز استقبال، بينما قدم الآلاف من المتطوعين وجبات الطعام ووسائل النقل والإقامة في منازلهم في أنحاء البلاد.

وحذرت القوات الروسية اليوم الإثنين من أنها تستعد لشن الهجوم على العاصمة كييف، فيما يظل المدنيون الذين تملكهم الرعب تحت الحصار في مدينة ماريوبول، بينما مدن أخرى حولها القصف الروسي إلى ركام.

ولم تؤت العقوبات الدولية الرامية إلى معاقبة موسكو أكلها، لوضع حد للاجتياح الروسي، وتقول واشنطن إنها تناقش حاليا فرض حظر على واردات النفط الروسي مع أوروبا، وأدت التعليقات إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى مستوى قريب من السعر المسجل منذ نحو 14 سنة.