شاهد: بعد أشهر من الجفاف.. الثلوج تكسو مدينة إفران المغربية

شهدت مدينة إفران الجبلية، الواقعة وسط الأطلس المتوسط، تساقط ثلوج كثيف، الأحد. وتعتبر هذه المنطقة أرض العجائب الشتوية في المغرب.

ومن المتوقع أن يتراوح تساقط الثلوج بين 10 و40 سنتمتر من يوم الأحد حتى الإثنين على الساعة التاسعة صباحا في عدة مقاطعات، بما فيها بولمان، الحوز، إفران، شيشاوة، الحسيمة، تازة، ورزازات وميدلت.

كما يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، التي تتراوح بين 20 و35 ملم حتى الأحد في مختلف المحافظات المغربية، لما في ذلك الصخيرات ـ تمارة، القنيطرة، الرباط، سلا، الخميسات، الدار البيضاء وبن سليمان.

وتواجه المملكة المغربية أسوء موسم جفاف بعدما غابت الأمطار عن سمائها لأشهر عديدة، وهو ما خلق مخاوف من حدوث تداعيات كارثية على الموسم الزراعي.