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السويد

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب السويد وتتسبب فى تأخير الرحلات وتعيق حركة المرور

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بقلم:  يورونيوز
الصورة لمواطن يتنقل بواسطة دراجة هوائية وسط الثلوج في السويد
الصورة لمواطن يتنقل بواسطة دراجة هوائية وسط الثلوج في السويد   -   حقوق النشر  أ ب

ضربت عاصفة ثلجية ضخمة، عاصمة ومدن السويد وتسببت ليل الأحد الإثنين بإغلاق طرق وإلغاء وتأخير عشرات القطارات والرحلات الجوية في شمال ووسط وجنوب البلاد. وغطت العاصفة المحملة بالرياح العاتية الطرقات بالثلوج.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في السويد من تساقط كثيف للثلوج قد تشهده العديد من المدن خلال الأيام المقبلة، ودعت المواطنين وبشكل خاص السائقين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، ودعتهم إلى تجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية.