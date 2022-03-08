زيلينسكي ينشر رسالة فيديو جديدة من وسط كييف

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر فيه نفسه واقفاً بالقرب من مقر الإدارة الرئاسية في كييف بينما يواصل توجيه رسائل متحدية في مواجهة الغزو الروسي.

وبدأ الفيديو بزيلينسكي وهو يصور نفسه بطريقة "سيلفي" وخلفه توجد أكوام من أكياس الرمل وشجرة تنوب مغطاة بالثلوج وعدد قليل من السيارات.

وقال بصوت ناعم: "تساقط الثلج. إنه ذلك النوع من الربيع. كما تشاهدون، إنه ذلك النوع من أوقات الحرب، هذا النوع من الربيع. قاسٍ، لكننا سننتصر."

وأنهي زيلينسكي مقطع الفيديو بغمزة عين.