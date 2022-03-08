الولايات المتحدة تدعو السعودية لرفع حظر السفر عن مدافعات عن حقوق المرأة

طالبت الولايات المتحدة حليفتها السعودية يوم الثلاثاء برفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة المفرج عنهن.

ودعت ميشيل تيلور، سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المملكة إلى حل قضايا "سجناء الرأي" وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى السجناء السياسيين.

قالت تايلور في كلمة أمام منتدى جنيف في اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس آذار "نحث السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة اللائي تم إطلاق سراحهن في وقت سابق".

ولم تذكر السفيرة الأمريكية أسماء أي سجناء سياسيين أو ناشطات في مجال حقوق المرأة أُفرج عنهم مؤخرا ويخضعون لقيود السفر.