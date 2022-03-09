إردوغان ينتقد ما وصفه الاستهداف الذي يتعرض له الشعب والأدب والفنانين الروس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزبه الحاكم الأربعاء "نحن لا نقبل ممارسات مطاردة الساحرات ضد الشعب والأدب و الطلاب والفنانين الروس مثلما (لا نقبل) التخلي عن أوكرانيا" في إطار ردود الفعل العنيفة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يؤدي لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، الذي من المقرر عقده على هامش منتدى دبلوماسي في تركيا، إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

تضمنت ردود الفعل الثقافية المتزايدة ضد موسكو الإصدارات الروسية الملغاة لأفلام هوليوود وقطع العلاقات مع قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري جيرجيف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحاول تركيا، حليفة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي أقامت علاقات وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، موازنة العلاقات مع كلا البلدين وسعت إلى وضع نفسها كوسيط بين الأطراف المتحاربة.