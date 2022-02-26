تطورات اليوم الثالث من الحرب الروسية على أوكرانيا.. لحظة بلحظة

صاروخ يصيب مبنى سكنيا في كييف

أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية". وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.

زيلينسكي يؤكد أن الحلفاء الغربيين يرسلون أسلحة إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر "بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل".

وقال زيلينسكي إنه حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

زيلينسكي يدعو إلى عدم الاستسلام والدفاع عن كييف

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى عزل روسيا بالكامل، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات النفط الخام الروسي.

وكتب كوليبا على تويتر "أطالب العالم بعزل روسيا بالكامل وطرد سفرائها وحظر نفطها وتدمير اقتصادها".

ماكرون: الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"

وحذر ماكرون السبت، من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"، مشيرا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس "عادت الحرب إلى أوروبا هذه الحرب ستطول"، مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

توحيد الجهود والمساعدة

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في تغريدة نشرها "المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد الجهود والمساعدة في إنهاء العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".

موظفو السفارة الأوكرانية في موسكو يغادرون إلى لاتفيا

قالت وزارة الخارجية في لاتفيا، إن موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو يغادرون إلى لاتفيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في لاتفيا "جاء هذا بناء على التماس قدموه ووافقنا على الفور. نحن نساعدهم في العملية ونساعد في توفير أماكن الإقامة لهم".

ورفضت الإفصاح عما إذا كان موظفو السفارة قد وصلوا بالفعل إلى لاتفيا مشيرة إلى مخاوف أمنية.

استهداف البنية التحتية العسكرية بصواريخ كروز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات نقلها التلفزيون "خلال الليل نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة بواسط أسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت جوا وبحرا ضد بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، مع القنصل الألماني في برلين السبت لمناقشة العقوبات المفروضة على المتحدث باسم الحكومة الروسية.

إصابة العشرات في مواجهات كييف

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن عشرات الأشخاص أصيبوا في قتال خلال الليل في كييف.

وأضاف أنه حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، أصيب 35 شخصا بينهم طفلان. ولم يتضح ما إذا كان يشير فقط إلى المدنيين.

مواجهات عنيفة

تدور مواجهات صباح السبت في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية. وجرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.

وأعلن جهاز الاتصالات الخاصة الأوكراني قرابة الساعة 3,30 ت غ السبت "تتواصل معارك عنيفة في كييف. الجيش الأوكراني يصد المخربين الروس".

كما أعلنت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك، أنها دمرت رتلا روسيا من خمس آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.

وفي الساعة 00,30 ت غ أكد جهاز الاتصالات الخاصة الأوكراني أن القوات الروسية تحاول مهاجمة محطة كهرباء في حي ترويشينا في شمال شرق كييف.

كذلك أفاد الجيش الأوكراني عن معارك "عنيفة" على مسافة 30 كيلومترا إلى جنوب غرب كييف حيث قال إن الروس "يحاولون إنزال مظليين".

واستعد سكان العاصمة للأسوأ بعدما أعلن زيلينسكي أن الروس "سيحاولون هذه الليلة الاستيلاء" على كييف، في رسالة فيديو بثها موقع الرئاسة الإلكتروني مساء الجمعة.

فيتو روسي في الأمم المتحدة

وبعد يومين على بدء الهجوم العسكري الروسي الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في ساعات الفجر الأولى، بلغ عدد النازحين حوالي مئة ألف شخص فيما غادر 50 ألفا أوكرانيا، بحسب أرقام الأمم المتحدة التي عجزت عن إدانة موسكو.

وكما كان متوقعا، استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي الجمعة، حقّ النقض ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا"، رغم حصوله على تأييد غالبية البلدان.