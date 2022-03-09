من شقق زمور إلى قرض لوبان المجري.. تعرف على الأصول المالية للمرشحين للانتخابات الفرنسية

نشرت الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة في فرنسا إعلان أصول المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستقام الجولة الأولى منها في الـ 10 أبريل - نيسان المقبل والجولة الثانية في الـ 24 من نفس الشهر، حيث يتنافس 12 مرشحا على كرسي الإليزيه لخمس سنوات جديدة.

من يملك ماذا؟ تم الكشف عن أصول وممتلكات المتنافسين على الإليزيه بعد أن نشرت الثلاثاء قائمة بممتلكات كل مرشح، من قبل الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة في فرنسا. يمتلك إريك زمور، المرشح اليميني المتطرف المثير للجدل خمس شقق. أما مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة الآخرى فقد صرحت الحصول على قرض من بنك مجري لتمويل حملتها الانتخابية. أما الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فلم يصرح بوجود أصول عقارية، في حين أن أصول فاليري بيكريس مذهلة.

إيمانويل ماكرون، بدون أصول عقارية

الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أ ب

ظهر جدول المباني المشيدة وغير المبنية خاليا بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. ويمكن أن نقرأ "لا شيء". وهذا يعني أن الأخير لا يمتلك أي أصول عقارية.

لا تتجاوز ثروة الرئيس المرشح الشخصية 500 ألف يورو.

يعلن بيان الأصول أن مرشح "الجمهورية إلى الأمام" يملك حسابات بنكية متعددة. كما أنه لم يصرح بامتلاك سيارة خاصة أو ممتلكات مادية آخرى تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو.

وكان ماكرون قد حصل على 1000 يورو من عائدات كتابه "الثورة" الذي نشر في نوفمبر- تشرين الثاني 2016. أما قيمة بوليصة التأمين على حياته فتبلغ 113000 يورو.

أكبر أصول لمرشحة اليمين فاليري بيكريس

فاليري بيكريس، مرشحة الجمهوريون الحزب اليميني أ ب

تسمح الوثائق الخاصة بكل مرشح للانتخابات الرئاسية المنشورة بمعرفة عدد العقارات المبنية وغير المشيدة التي يمتلكها المرشحون الـ 12، وأيضا الممتلكات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو والوضعية المالية للحسابات البنكية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات.

وأظهرت الوثائق كذلك النشاطات المهنية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى إمتلاك سيارة.

كشفت الوثائق المنشورة الخاصة بمرشحة اليمين عن حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس عن امتلاكها ثلاثة منازل بقيمة، تقع جميعها في كل من منطقة إيفلين بضواحي باريس بقيمة 2.3 مليون يورو ومنطقة لوار أتلانتيك غرب فرنسا بقيمة 1.8 مليون يورو ومنطقة كوريز بقيمة 20 ألف يورو.

يبلغ المبلغ الإجمالي لهذه العقارات 4.1 مليون يورو. والأكثر إثارة للدهشة، أن إعلان الأصول هذا يظهر أن مرشحة الجمهوريون تمتلك مطبوعة حجرية "الليثوغرافيا" ولوحة للفنان الكتالوني جوان ميرو، تبلغ قيمتها 14000 يورو و10000 يورو على التوالي.

كما دونت بيكريس عدة حسابات بنكية بقيمة إجمالية بلغت 139092 يورو، إضافة إلى عدة عقود تأمين على الحياة وحيازة أسهم.

في المجموع تبلغ الأصول الإجمالية للمرشحة فاليري بيكريس 9.7 مليون يورو.

شقق إيريك زمور الخمس

المرشح اليميني المتطرف إيريك زمور. أ ب

قال إريك زمور لموقع فرانس إنفو في تشرين الثاني- نوفمبر، أن امتلاك "شقة في باريس" بقيمة 1.3 مليون يورو لا يرمز إلى الثراء. في الواقع، مرشح حركة "الإسترداد" يمتلك خمس شقق، من بينها أربع في باريس بمبلغ إجمالي يقارب 2.9 مليون يورو.

وقد اشترى شقته الأكبر التي تبلغ مساحتها 165 مترًا مربعًا، في العام 1996 وتبلغ قيمتها اليوم 1.8 مليون يورو.

كما يمتلك إريك زمور 90 بالمئة من رأس مال شركة النشر Rubempré بقيمة 1.5 مليون يورو التي تكفلت بنشر كتابه الأكثر مبيعًا "فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة". يأتي معظم دخل المرشح إريك زمور من نشاطه كمدير أو كاتب.

في العام 2020، كسب المرشح اليميني المتطرف أكثر من 760 ألف يورو، أي حوالي 63 ألف يورو شهريًا. كما تقاضى أجرا سنويا قدره 242 ألف يورو في العام 2021.

تبلغ أصوله المالية حوالي 4.2 مليون يورو.

القرض المجري من مارين لوبان

مارين لوبان، مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف. أ ب

تبلغ قيمة عقارات مارين لوبان 1.29 مليون يورو. وهي تمتلك جزئياً منزلاً مساحته 633 متراً مربعاً في منطقة هو دوسان بضواحي باريس وآخر في مقاطعة موربيهان.

تقول مرشحة التجمع الوطني إنها حصلت على ثلاثة قروض، بما في ذلك قرض من البنك المجري "إم كا بي - MKB" لتمويل حملتها الانتخابية، بقيمة 10.7 مليون يورو.

ارتفع دخل مارين لوبان السنوي بفضل نشاطها الحزبي في التجمع الوطني من 18 ألف يورو في العام 2017 إلى 60 ألف يورو في العام 2018 والسنوات التي تلت.

تبلغ أصولها المالية ما قيمته 1.2 مليون يورو.

الشقق الباريسية لميلينشون وهيدالغو

تبلغ أصول كل من جان لوك ميلينشون مرشح حزب "فرنسا الأبية" ذات التوجه اليساري 1.4 مليون يورو ومنافسته الاشتراكية آن هيدالغوا 572 ألف يورو مرتبطة بشكل أساسي بشققهما في باريس. ولا يزال يتعين على المرشح المتمرد تسديد مبلغ 100 ألف يورو من القرض العقاري الذي حصل عليه.

تتقاضي آن هيدالغوا كرئيسة لبلدية باريس أكثر من 4500 يورو شهريًا، كأجر صاف من الضرائب.

آن هيدالغو عن الحزب الإشتراكي ويانيك جادو عن حزب الخضر وفابيان روسال عن الحزب الشيوعي وجان لوك ميلنشون عن فرنسا الأبية أ ب

دراجة كهربائية لمرشح الخضر يانيك جادو ومنزل لمنافسه الشيوعي فابيان روسيل

صرّح المرشح المناصر للبيئة يانيك جادو عن أصول مالية بقيمة 412 ألف يورو، موزعة ما بين عقود التأمين عللى الحياة وحساباته المصرفية الخمسة. ولديه دراجة هوائية كهربائية من نوع سكوتر تبلغ قيمتها 4000 يورو. أما منافسه الشيوعي فابيان روسيل فيمتلك منزلين في الشمال الفرنسي زيبلغ ومجموع أصوله 220 ألف يورو. وقد ظهر في تصريحه أن أحد حساباته الجارية كان سلبيا وقت الإعلان، بعجز قدرت قيمته ب219 يورو.

أراضي جان لاسال الزراعية، ومرتب منتخب لدوبون إينيان

يمتلك مرشح "فرنسا الواقفة" نيكولا دوبون إينيان أصولا بقيمة مليوني يورو. إذ لديه العديد من العقارات بما في ذلك شقة باريسية بقيمة 1.4 مليون يورو. ويأتي مصدر دخله الرئيسي من منصبه كنائب في البرلمان. والأمر نفسه ينطبق على مرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية فيليب بوتو. فمنذ إقالته من مصنع فورد في بلانكفورت في جيروند في خريف العام 2021، وحسبما ما صرح به فإن دخله يقتصر على راتبه الشهري إذ أنه يتقاضى أجرا من منصبه كعضو مجلس بلدية وعضو مجلس محافظة بوردو جنوب غرب فرنسا. وتبلغ أصوله الإجمالية 122 ألف يورو.

فيليب بوتو ونتالي أرتو وجان لاسال ونيكولا دوبون إينيان أ ب

أما مرشحة المقاومة العمالية لوت أوفريير ناتالي أرثود، فهي تشترك في ملكية شقة مساحتها 48 مترًا مربعًا في بانتين بمنطقة سين سان دوني قرب باريس وتبلغ مجموع أصولها 219 ألف يورو.

أخيرًا راعي الأغنام السابق ورئيس حركة "المقاومة - ريزيستون"، جان لاسال يملك أرضا في مقاطعته بيرينيه أتلانتيك بقيمة 120 ألف يورو. وتبلغ قيمة أصوله 630 ألف يورو.