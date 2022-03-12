شاهد | كسر بيضة على رأس زمور

كسر رجل متقدم في السنّ بيضة على رأس المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إيريك زمور، ما إن خرج من السيارة فور وصوله إلى بلدة مواساك (وسط) الفرنسية للقاء رئيس البلدية رومان لوبيز.

وكان لوبيز ينتظر زمور تحت المطر، أمام نحو 70 مؤيداً للأخير و20 معارضاً له، وعندما وصل زمور، استغل رجل انشغال المرشح الرئاسي بالسلام على رئيس البلدية، فاقترب منه وكسر البيضة على رأسه.

وبعد تلقيه البيضة، قال زمور "نرى أية جهة تلجأ إلى العنف، ونرى أية جهة لا تلجأ إلى العنف، هذا كل ما في الأمر"، مضيفاً "هناك بعض الأشخاص الذين لا يحتملون النقاش الديمقراطي، وبما أنهم عاجزون عن إقناع الفرنسيين (بأفكارهم)، يستخدمون أساليب عنيفة".

وتمكن زمور، الصحافي السابق الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، والذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من حجز مكان له بين 12 مرشحاً رسمياً بعد حصوله على 500 توقيع من رؤساء البلديات.

وبحسب آخر استطلاع رأي نشره معهد "إفوب" فإن زمور الذي جاء في المركز الثالث، من المرجح أن يحصل على 12.5 من أصوات الفرنسيين خلال الدور الأول، مقابل 17.5 بالمئة لليمينية المتطرفة مارين لوبان (التجمع الوطني) و31 بالمئة لإيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي.