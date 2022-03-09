الغزو الروسي لأوكرانيا.. فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وأمريكا تفرض أم العقوبات على موسكو

الغزو الروسي لأوكرانيا.. فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وأمريكا تفرض أم العقوبات على موسكومحادثة
تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة الأربعاء بعد نحو أسبوعين من غزوها هذا البلد الذي أسفر سقوط مئات القتلى وملايين اللاجئين.
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو قوله إنه تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف
وأكد الجيش الروسي أن وقفا جديدا لإطلاق النار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء للسماح بإجلاء المدنيين الآخرين. لكن هذا الإعلان لم يمنعها بحسب إدارة الطوارئ الأوكرانية، من قصف بلدة مالين الصغيرة مساء الثلاثاء في منطقة جيتومير غرب كييف، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم رضيعان وتدمير سبعة منازل.
بريطانيا تحتجز طائرة بموجب عقوبات روسية جديدة
قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الأربعاء إن بريطانيا استخدمت عقوبات جديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية.
وأضاف شابس في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "وقعت أيضا الليلة الماضية قانونا يسد بعض الثغرات المتعلقة بمحاولة التعامل مع مسألة ملكية بعض هذه الطائرات".
وتابع "هناك طائرة واحدة من مثل هذه الطائرات على الأرض حاليا في فارنبره والتي أمرت باحتجازها... بينما كنا ندرس الأمر بالتفصيل في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم جدا أن تكون لدينا القوانين متاحة ليتسنى حدوث ذلك".
شاهد: بعكس رئيسهم الداعم المطلق لبوتين.. بيلاروسيون يعيشون في كييف يلتحقون بصفوف القتال ضد روسياeuronewsيتحدث المسؤولون الأوكرانيون عن حوالي 16 ألف جندي أجنبي غلتحقوا بصفوف القتال مع القوات الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي.
عشرة قتلى على الأقل في قصف على مدينة سيفيررودونتسك في أوكرانياقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص الثلاثاء في قصف على مدينة سيفيررودونتسك في شرق أوكرانيا على ما أفاد مسؤول في منطقة لوغانسك الإدارية في بيان عبر تلغرام الأربعاء.
وأفاد سيرغي غايداي أن الجيش الروسي "فتح النار" على منازل وأبنية أخرى. ولم يوضح البيان على الفور إذا كان الأمر يتعلق بقصف مدفعي. وتشهد هذه المنطقة معارك عنيفة منذ أيام عدة.
وأفاد سيرغي غايداي أن الجيش الروسي "فتح النار" على منازل وأبنية أخرى. ولم يوضح البيان على الفور إذا كان الأمر يتعلق بقصف مدفعي. وتشهد هذه المنطقة معارك عنيفة منذ أيام عدة.
مسؤول محلي: يمكن للمدنيين مغادرة مدينة إنيرخودار الأوكرانية يوم الأربعاء
قال رئيس بلدية مدينة إنيرخودار بجنوب شرق أوكرانيا يوم الأربعاء إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار بدأ مما يسمح بإجلاء المدنيين عبر "ممر إنساني".
وقال رئيس البلدية دميترو أورلوف إن إمدادات إنسانية سيُسمح لها بدخول المدينة التي تعرضت لنيران القوات الروسية، مضيفا أن "الحافلات ستنقل المدنيين الراغبين في المغادرة في طريق عودتها".
وأردف قائلا إن المدنيين سيكون بوسعهم الذهاب إلى مدينة زابوريجيا القريبة
أوكرانيا ستسعى لإجلاء المدنيين من ماريوبول ومدن أخرى
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك إن السلطات ستحاول يوم الأربعاء إجلاء المدنيين عبر ستة "ممرات إنسانية" بما في ذلك من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.
وقالت في بيان في تسجيل فيديو إن القوات المسلحة الأوكرانية وافقت على وقف إطلاق النار في هذه المناطق من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) وحثت القوات الروسية على الوفاء بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في تلك المناطق.
الصين: حلف الأطلسي مسؤول عن وصول التوتر بين روسيا وأوكرانيا "لنقطة الانفجار"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان يوم الأربعاء إن تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى "نقطة الانفجار".
وحث المتحدث واشنطن، خلال إفادة صحفية يومية، على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.
إندونيسيا تشدد القيود على صادرات زيت النخيل في صفعة جديدة للإمدادات العالمية
قال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي إن بلاده ستشدد القيود على صادراتها من زيت النخيل اعتبارا من يوم الخميس من أجل زيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهي.
وستطالب إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، الشركات ببيع 30 بالمئة من إنتاجها المخصص للتصدير محليا ارتفاعا من 20 بالمئة حاليا بموجب خطة يطلق عليها "متطلبات السوق المحلية". وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.
ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا وهي مورد رئيسي لزيت دوار الشمس.
وكانت إندونيسيا قد بدأت في فرض قيود على الصادرات في أواخر يناير كانون الثاني بعد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 40 بالمئة في بداية العام مع ارتفاع الأسعار العالمية.
مزيد من شحنات النفط الروسي ستصبح عالقة في البحار بسبب الحظر الأمريكي
رجح محللون أن يؤدي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز الروسية إلى بقاء مزيد من الشحنات عالقة في البحار دون مشترين كما استبعدوا أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي مواصلة الاستيراد أثر يذكر على الفوضى التي حلت بتجارة النفط الروسية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على غزو أوكرانيا وقالت بريطانيا إنها ستعمل على التخلص من الواردات تدريجيا حتى نهاية 2022.
ولم يشارك الاتحاد الأوروبي في الحظر لأنه أكثر اعتمادا على إمدادات النفط والغاز الروسية. واستقرت إمدادات الغاز لأوروبا حتى الآن منذ الغزو الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" لكن موسكو حذرت يوم الاثنين من أن فرض عقوبات على النفط الروسي قد يدفعها لإغلاق خط رئيسي يمد أوروبا بالغاز.
وقال متعاملون إن الارتباك الحالي في تجارة النفط بفعل ابتعاد التجار عن الإمدادات الروسية بسبب الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على روسيا سيتدهور على الأرجح بعد الحظر الأمريكي.
وتصدر روسيا حوالي سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة تمثل حوالي سبعة في المئة من المعروض العالمي.
روسيا تحذر الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم
حذرت روسيا الغرب يوم الأربعاء من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة.
ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل في أعقاب غزو أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية قوله إن "رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا".
ويوم الثلاثاء فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على الغزو.
وفي وقت سابق من الأسبوع حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.
وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا. وتورد روسيا لها حوالي 30 في المئة من هذه الكمية أي 150 مليون طن بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.
حاكم: الإجلاء من مدينة سومي الأوكرانية يتواصل الأربعاء
قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية دميترو زيفيتسكي إن ممرا إنسانيا لإجلاء السكان من المدينة المحاصرة سيستمر يوم الأربعاء.
وأضاف أن حوالي خمسة آلاف شخص استقلوا حافلات من شمال شرق المدينة يوم الثلاثاء بعد أن اتفقت موسكو وكييف على الممر، وأن نحو ألف سيارة تمكنت من المغادرة باتجاه مدينة بولتافا.
والممر بين سومي وبولتافا هو الوحيد الذي تم تفعيله يوم الثلاثاء. ورغم أن روسيا قالت إنها ستسمح أيضا للمدنيين بمغادرة العاصمة كييف ومدن خاركيف وماريوبول وتشيرنيهيف، تبادل الجانبان الاتهامات بالإخفاق في تنفيذ تلك الاتفاقات.
وقال زيفيتسكي أيضا إن المنطقة السكنية في المدينة تعرضت للقصف ليلا وإن قنبلة واحدة قتلت 22 مدنيا