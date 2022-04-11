شاهد: وحدة "آزوف" الأوكرانية تدمر دبابات روسية في ماريوبول

نشرت وحدة القوات الخاصة بالحرس الوطني الأوكراني "آزوف" مقطع فيديو يزعم أنه يتم تفجير دبابات روسية في مدينة ماريوبول. وجاء في تعليق الفيديو أنّ الأمر يتعلق بتدمير دبابات الجيش الروسي في شوارع ماريوبول.

وأكد ممثل عن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل هجومها على ميناء ماريوبول البحري ومصنع آزوفستال باستخدام المدفعية والطيران.

تعود جذور وحدة "آزوف"، التي نشرت الشريط، إلى كتيبة آزوف، التي تشكلت في عام 2014 من قبل نشطاء يمين متطرف بقيادة أندريه بيلتسكي في بداية الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا.

أصبحت الوحدة في نهاية المطاف جزءًا من الحرس الوطني الأوكراني، والعديد من قواتها أعضاء في جماعة سياسية يمينية متطرفة هي الفيلق الوطني، الذي شكله بيلتسكي.