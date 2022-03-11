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أوكرانيا

شاهد: صور الأقمار الصناعية تُظهر تفرق القافلة العسكرية الروسية بطول 64 كلم بالقرب من كييف

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بقلم:  يورونيوز
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صورة القمر الصناعي لشركة ماكسار تكنولوجيز تظهر عن قرب الحرائق في منطقة صناعية وحقول مجاورة في جنوب تشيرنيهيف في أوكرانيا.
صورة القمر الصناعي لشركة ماكسار تكنولوجيز تظهر عن قرب الحرائق في منطقة صناعية وحقول مجاورة في جنوب تشيرنيهيف في أوكرانيا.   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة مكسار تكنولوجيز.

أظهرت صور التقطتها الخميس الأقمار الصناعية التابعة لشركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية قافلة عسكرية روسية كبيرة، كانت قد شوهدت آخر مرة في شمال غرب كييف قرب مطار أنتونوف، قد تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار خارج العاصمة الأوكرانية في بلدات وغابات بالقرب من كييف.

وذكرت شركة ماكسار تكنولوجيز أن الصور تظهر وحدات مدرعة تناور داخل وعبر البلدات المحيطة بالقرب من المطار. وأضافت أن الصور تظهر أيضا عناصر من القافلة بمناطق أبعد إلى الشمال تعيد التمركز قرب لوبيانكا وبالقرب منها مدافع هاوتزر في وضع إطلاق النار.

وتابعت الشركة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ضخامة القافلة العسكرية المكونة من المركبات والدبابات والمدفعية بطول 64 كيلومترًا.

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والقافلة العسكرية التي سبق وأن رصدتها الأقمار الصناعية كانت قد توقفت على الطريق المؤدية إلى كييف مطلع الأسبوع الماضي بسبب ما تداولته تقارير عن نقص في الغذاء وإمدادات الوقود. وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأوكرانية استهدفت القافلة بصواريخ مضادة للدبابات.

المصادر الإضافية • الوكالات