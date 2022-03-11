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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: بقرة هاربة تربك السلطات وتعطل حركة المرور على طريق سريع في كاليفورنيا

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بقلم:  يورونيوز
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بقرة هاربة تعطل المرور على طريق سريع - كاليفورنيا
بقرة هاربة تعطل المرور على طريق سريع - كاليفورنيا   -   حقوق النشر  AFP

قررت بقرة هاربة أن تتمركز في وسط طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء وعطلت حركة المرور، متسببة بإرباك للسلطات المحلية التي وجدت ومثلها سائقو السيارات صعوبة في الإمساك بها، على ما أفاد عدد من وسائل الإعلام.

وأظهرت لقطات عرضتها محطات تلفزيونية محلية سيارات تحاول إبعاد البقرة عن طريق سريع باتجاه باسادينا شمال لوس أنجليس.

وحاول سائقو السيارات والشرطة محاصرة البقرة بالقرب من مركز تسوق، لكنها أفلتت من المحاولات بذكاء، بصعودها مجموعة من السلالم، ثم عادت مجدداً إلى الطريق السريع.

وتمكن درّاج من الشرطة من العثور على البقرة التائهة في مزرعة محلية، حيث نجح المزارعون في النهاية في الإمساك بها، وفقًا لشبكة "سي بي إس".