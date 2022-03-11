الهند تطلق صاروخاً بالخطأ على باكستان..وتعرب عن أسفها

أطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخاً باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "أسف بالغ". وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الأربعاء، وسقوطه في "منطقة في باكستان"، مؤكدة فتح تحقيق على مستوى عال.

وكانت باكستان حذرت سابقاً اليوم نيودلهي من "عواقب وخيمة"، بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند، تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام اباد يوم الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي. وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند في البيان، قائلة: "إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا".

وخاضت الدولتان المسلحتان نووياً ثلاث حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على عجل في وقت متأخر مساء يوم الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال بابار افتخار: "في التاسع من مارس آذار رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسما، يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية".