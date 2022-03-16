بريطانيا: جونسون اتفق مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

اتفق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والأمن.

وقال متحدث باسم جونسون في بيان بعدما زار السعودية "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة".

وأضاف المتحدث: "أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها، لكنه أثار بواعث قلق المملكة المتحدة بشأن مشكلات مستمرة تتعلق بحقوق الإنسان".

وتأتي الزيارة بعد إعدام السعودية 81 شخصا في يوم واحد بعد إدانتهم بارتكاب " أعمال إرهابية " والتخابر مع جهات خارجية.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي. كما أنّ منظمات حقوقية تتهمها بقمع الأقلية الشيعية في شرق السعودية.

وفي 2019، أعدمت السعودية 184 شخصاً، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وشهدت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه في ظل جائحة كوفيد.