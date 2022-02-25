الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه الثاني.. ميدان مشتعل وخطوات دولية متلاحقة.. آخر التطورات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على تويتر "لم يتم استنفاد كل احتمالات العقوبات حتى الآن. الضغط على روسيا يجب أن يزداد". وأضاف "هذا ما قلته" لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

كما قال زيلينسكي الجمعة في خطاب مسجّل، "سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلا أم آجلا. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها". واتهم الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييف. وأعلن أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده صباح الخميس و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك. كما أعلن التعبئة العسكرية العامة بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد قال مساء الخميس إنه باقٍ في كييف: "سأبقى في العاصمة. عائلتي أيضا في أوكرانيا. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1. وعائلتي هي الهدف رقم 2".

وأعرب عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني تدمير خمس طائرات ومروحية للجيش الروسي وقتل نحو خمسين "محتلًا روسيًا" في شرق البلاد.

إردوغان: الإدانة وحدها لا تكفي

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن رد فعل الناتو على الهجوم الروسي يجب أن يكون أكثر حزما والإدانة وحدها لا تكفي.

وأضاف أن "العقلية الغربية" لم تظهر موقفاً حاسماً تجاه الأزمة في أوكرانيا.

الأمم المتحدة: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدفع 5 ملايين إلى الفرار

قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن إمدادات الوقود والأموال النقدية والمستلزمات الطبية تتناقص في بعض أجزاء أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للفرار للخارج.

وذكرت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في إفادة للمنظمة بجنيف أن ما لا يقل عن 100 ألف نزحوا داخل البلاد بعد الفرار من منازلهم، في حين عبر عدة آلاف بالفعل الحدود إلى بلدان مجاورة منها مولدوفا ورومانيا وبولندا.

الصين تمتنع عن التنديد بروسيا رغم تصاعد الهجوم على أوكرانيا

التزمت الصين يوم الجمعة برسالة رفضها وصف تحركات روسيا في أوكرانيا بأنها "غزو" أو انتقاد موسكو رغم زيادة شدة الهجمات التي ينفذها الجيش الروسي في البلاد، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد القتلى والجرحى.

وأكدت الصين أنها تؤمن باحترام وحدة أراضي كافة البلدان، لكنها قالت إنها ترى أن الأزمة الأوكرانية لها خلفية تاريخية معقدة وخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحفيين في إفادة يوم الجمعة "نتفهم مخاوف روسيا المشروعة المتعلقة بالقضايا الأمنية".

وانتقد وانغ أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أي بلد يدعم الغزو الروسي "سيوصم بأنه شريك"، وقال إن البلدان التي تتدخل في الشؤون الخارجية لغيرها هي التي ستلطخ سمعتها.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت الصين مستعدة لزيادة مشتريات النفط الروسي بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، قال وانغ "لم تكن العقوبات أبدا طريقة فعالة لحل المشكلات. نأمل أن تتعاون كافة الأطراف المعنية لحل المشكلات عبر الحوار والتشاور".

لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها"، مضيفاً "نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها".

وقال لافروف أثناء لقاء مع مسؤولين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا إن "الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية".

الكرملين: روسيا قللت من اعتمادها على الواردات الأجنبية لحماية نفسها

قال الكرملين إن العلاقات مع أوكرانيا ستطبع في نهاية المطاف بمجرد أن يفهم الجميع دافع روسيا للعمل في أوكرانيا لحماية أمنها.

ورفض الكرملين التعليق على المدة التي ستستغرقها العمليات العسكرية في أوكرانيا، كما رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بعدد الضحايا الأوكرانيين وقال إنه يجب توجيه هذا السؤال للجيش.

وأضاف الكرملين أن روسيا قللت من اعتمادها على الواردات الأجنبية لحماية نفسها من العقوبات التي ستتسبب بمشاكل لكنها ستكون قابلة للحل، وتوعد بردود "متكافئة وغير متكافئة" مع العقوبات الغربية. كما أشار الكرملين إلى أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي إلغاء نهائي كرة القدم في سانت بيترسبرغ.

بنك روسيا يعلن عن إجراءات لدعم المصارف الروسية الخاضعة لعقوبات غربية

أعلن بنك روسيا الجمعة عن اجراءات دعم للمصارف الروسية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار بنك روسيا في بيان إلى أنه "سيقدّم مع الحكومة الروسية كلّ المساعدة الضرورية للمصارف الخاضعة للعقوبات من قبل الدول الغربية" لا سيّما لأكبر مصرفين في البلاد أي "في تي بي" و"سبيربنك".

وجاء في البيان أيضًا أن "جميع عمليات هذه المصارف بالروبل ستنفّذ وتقدّم الخدمات المناسبة لجميع العملاء كالمعتاد".وشدّد البيان على أنه "تمّ أيضًا الحفاظ على جميع وسائل العملاء بالعملات الأجنبية ويمكن تسليمها بهذه العملات".وقال المصرف إنه "جاهز لدعم المصارف بالروبل وبعملات أجنبية"، لافتًا إلى أن جميع المصارف المعنيّة لديها "احتياطي كبير متين". وأضاف "إن بنك روسيا جاهز لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار واستمرارية الأنشطة التشغيلية للمصارف للدفاع عن مصالح دائنيها ومدخرينها".

وأكّد مصرف "سبيربنك" الخميس أن جميع أنظمته ومكاتبه استمرت في العمل "بشكل طبيعي" بحيث يتمتع عملاؤها "بإمكانية الوصول الكامل" إلى جميع أموالهم.

وأعلن مصرف "في تي بي" من جهته أن استخدام البطاقات المصرفية من نوع "فيزا" و"ماستركارد" في الخارج هو أمر "مستحيل" بسبب العقوبات. وقال "في تي بي" في بيان "نوصيكم بسحب النقود بشكل مسبق للقيام بمدفوعات على أراضي الدول الأجنبية"، مشددًا على أن جميع البطاقات الائتمانية تعمل "دون قيود" على الأراضي الروسية.

وأشار مصرف نوفيكومبنك الخاضع لعقوبات أيضًا إلى أن "فرض العقوبات لن يؤثر" على نشاطاته. وقال المصرف في بيان "نضمن أمن الموارد المالية لعملائنا ومصالحهم".

رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية يحث السكان على الاحتماء بالملاجئ

حث رئيس بلدية مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا السكان على الاحتماء بمحطات المترو والمخابئ المضادة للقنابل والأقبية.

وقال شاهد لرويترز إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في وقت سابق مع إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية في عدد من المدن الأوكرانية.

بايدن يتوعد بتسديد ضربة كبرى للاقتصاد والمالية الروسيين

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن سلسلة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا مؤكدا أنها ستسدد ضربة كبرى للمالية والاقتصاد الروسيين وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين "منبوذا" على الساحة الدولية.

وأعلن بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة "تتخطى كل ما تم حتى الآن إطلاقا".

لكنه أقر بأن تقييم مفاعيل العقوبات الأميركية التي تتفادى حتى الآن قطاع الطاقة الأساسي بالنسبة لروسيا، "يتطلب بعض الوقت".

وأكد أنه مع هذه العقوبات وما يرافقها من تدابير أوروبية وبريطانية وكندية، فإن بوتين سيصبح "منبوذا على الساحة الدولية".

وقال إنه "لم يكن هناك يوما أي سبب أمني حقيقي خلف" الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. واضاف "كان على الدوام عدوانا صرفا، رغبة لدى بوتين في بناء إمبراطورية بكل ما يتطلبه ذلك من وسائل".

وعرض الرئيس الديموقراطي بشكل مفصل الرد الغربي الذي يركز على الجانب الاقتصادي.

وشدد مرة جديدة على أنه من غير الوارد إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا التي لا تنتمي إلى الحلف الأطلسي.

في المقابل، جدد وعده بالدفاع عن "أدنى شبر من أراضي" الحلف. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في أعقاب ذلك إرسال حوالى سبعة آلاف عسكري إضافي إلى ألمانيا.

معارك داخل كييف

تدور معارك صباح الجمعة في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن عملية تخريبية للقوات الروسية تنفّذها فرقة خاصة مؤلفة من جنود استطلاع. في الرسالة نفسها ، طلبت الوزارة الأوكرانية من المدنيين في الحي حمل السلاح. وكتبت "نطلب من المواطنين إبلاغنا بتحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد المحتل!".

في وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة. وأكد أن تم وقف "تقدم قوات العدو على ضفة نهر تييروف، وتدمير الجسر فوق النهر".

وسُمع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في وسط كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح وإن أحدهم في حالة خطرة، جراء سقوط حطام صواريخ في منطقة سكنية في جنوب شرق العاصمة.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني في تغريدة أن "إطلاق مروّع لصواريخ بالستية روسية على كييف. آخر مرة شهدت فيها عاصمتنا أمرًا مماثلًا كانت في 1941 عندما تعرّضت لهجوم من ألمانيا النازية. انتصرت أوكرانيا على هذا الشيطان وستنتصر أيضًا على ذلك".

استعادة السيطرة على مطار عسكري قرب كييف

أعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أنها استعادت السيطرة على مطار أنتونف العسكري في غويتوميل الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية، والذي كانت قد سيطرت عليه القوات الروسية. وقالت على فيسبوك أيضا إن "وحدة تكتيكية لقوات الدفاع تدير مطار غوستوميل".

ويفا: المباريات الدولية الأوروبية البيتية لروسيا وأوكرانيا ستقام على أرض محايدة

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة إقامة المباريات الدولية الأوروبية البيتية للأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية على أرض محايدة "حتى إشعار آخر" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا القرار يتعلق تحديدا بنادي سبارتاك موسكو الذي لا يزال مشاركا في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لكنه لا يتعلق بمباراة الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 ضد بولندا المقررة في موسكو في 24 آذار/مارس المقبل، لأن مصير هذه المباراة مرتبط بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وزير المالية الفرنسي: عزل روسيا عن نظام سويفت "خيار أخير"

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة إن خيار عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك يظل قائما لكنه يعتبره "الخيار الأخير".

في حين قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الجمعة إن بلاده ترغب في عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وصرح والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام سويفت- هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز- لكن كما تعلمون مثل أشياء كثيرة هذه منظمات دولية وإذا لم تكن كل دولة تريد طردهم من نظام سويفت سيصبح الأمر صعبا".

في حين قال المتحدث الرسمي باسم حكومة ألمانيا إن تعليق نظام مدفوعات السويفت سيكون له تأثير كبير على الأعمال التجارية الألمانية ويتطلب الكثير من الإعداد.

ولم تلجأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عزل روسيا عن نظام سويفت ضمن عقوبات جديدة صارمة فرضتها على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الخميس إن بإمكانهم إعادة النظر في هذه المسألة.

المركزي الأوكراني يحظر المدفوعات لروسيا وروسيا البيضاء والتعامل بعملتيهما

قال البنك المركزي الأوكراني يوم الجمعة إنه حظر المدفوعات لكيانات في روسيا وروسيا البيضاء وكذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين، وذلك بعد يوم من شن روسيا غزوا واسع النطاق.

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي الهجوم الروسي على أوكرانيا

قال موقع وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الهجوم الروسي على أوكرانيا و"سبل بناء استجابة دولية قوية لدعم سيادة أوكرانيا من خلال مجلس الأمن الدولي".

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تتحدث مع نائب وزير خارجية السعودية

أفاد موقع الخارجية الأمريكية أن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية تحدثت مع وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وأهمية بناء استجابة دولية لدعم سيادة كييف.

وكالة تاس: روسيا أعدت حزمة من العقوبات الانتقامية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فالنتينا ماتفينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي وهو الغرفة العليا في البرلمان قولها يوم الجمعة إن موسكو أعدت حزمة من العقوبات الانتقامية وتعرف نقاط ضعف الغرب.

وماتفينكو عضو في مجلس الأمن الروسي وشاركت في اجتماعه هذا الأسبوع قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

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غازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة

قالت شركة الطاقة الروسية غازبروم يوم الجمعة إنها تمد عملاءها الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا وفقا للطلب.

وأضافت الشركة أن الطلب من العملاء في أوروبا بلغ 103.8 مليون متر مكعب يوم الجمعة.

روسيا تمنع الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي

أعلنت روسيا الجمعة أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية أيروفلوت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

روسيا: حققنا بنجاح كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من الغزو

أكدت روسيا مساء الخميس أنها حققت "بنجاح" كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة متلفزة فجر الخميس، شنّ "عملية عسكرية خاصة" دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا و"لنزع سلاح" جارته الموالية للغرب. وأكد الكرملين أنه يريد فرض "وضع محايد" في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي بعد ظهر الخميس أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا، إضافة إلى 18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية، وهي تصريحات لا يتسنّ التحقق منها.

ماكرون: من المفيد "ترك الطريق مفتوحا" للحوار مع روسيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ من المفيد "ترك الطريق مفتوحا" للحوار مع روسيا من أجل وقف هجومها على أوكرانيا، غير أنه ندّد في الوقت نفسه بـ"ازدواجية" نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إنه أجرى الخميس "محادثة صريحة ومباشرة وسريعة" مع بوتين.

هجوم برّي

دخلت قوات برية روسية إلى منطقة كييف من أراضي بيلاروس لشنّ هجوم على أهداف عسكرية، بحسب كييف. وخلال ساعات، بدت تتقدم نحو العاصمة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الانفصاليين الموالين لروسيا الذي يخوضون معارك ضد الجيش الاوكراني في شرق البلاد بدعم روسي، "تقدّموا سبعة كيلومترات" في هجومهم.