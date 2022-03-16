شاهد: صور الأقمار الصناعية تظهر ما يعتقد أنه هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على مطار خيرسون

قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر الأربعاء إن القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجمات مضادة على القوات الروسية "في عدد من مناطق العمليات". وأضاف بودولياك دون أن يقدم تفاصيل "هذه الهجمات تغير بشكل جذري تحركات الأطراف".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وبثتها شركة بلانت لابس بي بي سي Planet Labs PBC ما يشتبه بكونه هجومًا أوكرانيًا على مطار خيرسون الدولي والقاعدة الجوية الخاضعين للسيطرة الروسية أدى إلى اشتعال النيران في العديد من المروحيات والمركبات. وبينت الصور دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من الحرائق في المطار ذات الاستخدام المزدوج.

كما بدت ثلاث طائرات هليكوبتر على الأقل مشتعلة، بالإضافة إلى عدة مركبات. وفي منصة بعيدة، ظهرت طائرات هليكوبتر أخرى متضررة من قصف سابق.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن القتال استمر في مطار خيرسون الثلاثاء وسط دوي "انفجارات قوية" هزت المنطقة.

تقع مدينة خيرسون على بعد 450 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

في المقابل، لم تظهر صور الأقمار الصناعية الثلاثاء لمحطة الطاقة النووية زابوريزهيا الواقعة في منطقة إنيرهودار بأوكرانيا، أي أضرار في المفاعلات الستة بعد أن اشتبكت القوات الروسية في معركة للسيطرة على المنشأة. وتعد محطة زابوريزهيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وأثار القتال مخاوف بشأن سلامة المنشأة.