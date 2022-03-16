العاهل السعودي يغير بطارية منظم ضربات القلب ويغادر المستشفى

أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية الأربعاء بأن العاهل السعودي الملك سلمان غادر مستشفى في الرياض بعد أن خضع لفحوص طبية وغير بطارية منظم ضربات القلب.

وبث التلفزيون السعودي مقطع فيديو يظهر فيه الملك البالغ من العمر 86 عاما وهو يسير مستخدما عكازا مع ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان للديوان الملكي القول إن خطة العلاج تدعو الملك للراحة لعدة أيام.

وتولى الملك سلمان الحكم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في عام 2015 بعد أن ظل وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء لمدة عامين ونصف العام. وخضع العاهل السعودي لجراحة لاستئصال المرارة في 2020.