Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة العربية السعودية

العاهل السعودي يغير بطارية منظم ضربات القلب ويغادر المستشفى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
العاهل السعودي يغير بطارية منظم ضربات القلب ويغادر المستشفى

أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية الأربعاء بأن العاهل السعودي الملك سلمان غادر مستشفى في الرياض بعد أن خضع لفحوص طبية وغير بطارية منظم ضربات القلب.

وبث التلفزيون السعودي مقطع فيديو يظهر فيه الملك البالغ من العمر 86 عاما وهو يسير مستخدما عكازا مع ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان للديوان الملكي القول إن خطة العلاج تدعو الملك للراحة لعدة أيام.

viber

وتولى الملك سلمان الحكم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في عام 2015 بعد أن ظل وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء لمدة عامين ونصف العام. وخضع العاهل السعودي لجراحة لاستئصال المرارة في 2020.

المصادر الإضافية • رويترز